"Nostalgisch speeltje" van Beckham, Giggs, Scholes en co wil straks stunten tegen Manchester City

Salford City staat voor een mogelijk historisch weekend, want in de FA Cup kan het tegen het naburige Manchester City voor de grootste stunt uit zijn geschiedenis zorgen. Misschien met wat hulp van het DNA van de 'Class of '92'?

Nog voor er sprake was van "streaming-clubs" à la Wrexham of Sporting Hasselt was er Salford City. Een onooglijk clubje in de buurt van Manchester dat dankzij "een paar bekende mensen uit de buurt" plots groot nieuws werd. Maar eerst even terug naar het begin. Salford City werd in 1940 opgericht als Salford Central. Het bescheiden voetbalniveau wordt duidelijk uit de naamswijziging in 1963: de Salford Amateurs.

Uit nostalgie naar hun tijd bij Manchester United suggereren Ryan Giggs en Gary Neville hun voormalige ploegmaats om zich in te kopen in het uiterst bescheiden Salford.



Want uiterst bescheiden is nog een understatement. Salford City speelt in 2014 in de NPL Division One North, ofwel het 8e niveau in Engeland.

Je zou verwachten dat de fans van de 'Ammies' de 'Class of '92' met open armen verwelkomen. Maar niets is minder waar. De overname van de club door het clubje ontketent een storm van protest.



De belangrijkste reden is dat niet alleen het clublogo, maar ook de clubkleuren op de schop gaan. Oranje wordt ingewisseld voor rood. Het rood van Manchester United.





Dankzij zijn beroemde investeerders is Salford City plots hot. De aandacht voor het provincieclubje is overweldigend. Wrexham avant la lettre, zeg maar.



De vergelijking met de Welshe club van acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney is niet uit de lucht gegrepen. In 2015 volgt de BBC de verrichtingen van de ploeg een heel seizoen lang. Het mondt uit in de docureeks 'Class of '92: out of their league'. Op kerstdag is hiervan al het 7e seizoen van start gegaan, tegenwoordig weliswaar op Sky Sports.