Didier Deschamps verlaat Franse nationale ploeg na WK 2026: "Het is het juiste moment"

Groot nieuws uit het internationale voetbal. Didier Deschamps (56) heeft vanochtend bevestigd wat de Franse sportkrant L'Equipe gisteren al naar buiten had gebracht: na het WK 2026 stopt hij als bondscoach bij de Franse nationale ploeg. De trainer van de wereldkampioen in Rusland staat al sinds 2012 aan het hoofd van Les Bleus.

De voorbije maanden wankelde de stoel van Didier Deschamps bij de nationale ploeg al stevig.



Ondanks twee opeenvolgende WK-finales - met winst in Rusland 2018 en verlies in Qatar 2022 - was er al een tijdlang kritiek op de defensieve aanpak van het Franse icoon.

De jongste tijd bleven ook resultaten uit - Les Bleus sneuvelden in de halve finales van het EK en maakten geen geweldige indruk in de Nations League. Daarnaast vertroebelde de relatie met sterspeler Kylian Mbappé.

L'Equipe bracht dinsdagavond naar buiten dat Deschamps na het WK 2026 zijn contract niet zal verlengen. De Fransman heeft dat nieuws intussen bevestigd.

"In 2026 stopt het voor mij. Dat is nu heel duidelijk in mijn hoofd", legt hij uit bij de televisiezender TF1. "Ik heb mijn tijd gehad, steeds met dezelfde passie om Frankrijk op het hoogste niveau te houden."

"Maar 2026 is het juiste moment om te stoppen", geeft Deschamps aan. "Je moet in staat zijn om er een punt achter te zetten. Er is ook een leven dat nog volgt."

De voormalige Franse aanvoerder is een van de 3 voetballers die als speler én als coach het WK hebben kunnen winnen. Hij werd in 2012 de opvolger van Laurent Blanc.

"Het belangrijkste is dat we Frankrijk aan de internationale top moeten blijven houden zoals de voorbije jaren", besluit Deschamps.