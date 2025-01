BK-droom van Laura Verdonschot spat uiteen door geknelde liesslagaders en operatie: "Dit komt keihard binnen"

De jongste weken draait het bij Laura Verdonschot voor geen meter. De veldrijdster sprak over "een gebrek aan power" in haar benen en ook een korte rustperiode tijdens de kerstdagen bracht geen soelaas.

Intussen hebben onderzoeken aan het licht gebracht dat Verdonschot kampt met 2 geknelde liesslagaders. Zo'n vernauwing is een typische en vooral zeer vervelende blessure in het peloton (lees meer onderaan dit artikel).

"Vrijdag hebben we het slechte nieuws gekregen", verduidelijkt ploegleider Camiel van den Bergh. "De liesslagaders van Laura zitten zo goed als dicht en ze moet worden geopereerd."

Volgende zaterdag wacht het BK, waar de Limburgse in Zolder een kans kreeg om in de voetsporen te treden van Sanne Cant. Na 15 Belgische titels houdt Cant het voor bekeken en rijdt ze dus niet mee.

"Laura zal het BK nog rijden voor haar fans en voor de ploeg. We zijn met z'n allen opgelucht dat we weten wat er scheelt, maar voor Laura is dit heel zwaar."

"Of het BK winnen dan uitgesloten is? Voor de zege zou alles moeten meezitten, want de verzuring is zo groot door het gebrek aan doorbloeding. Dan kan je jouw kansen niet verdedigen."