Miami schorst sterspeler Jimmy Butler 7 matchen na interview waarin hij transfer forceert

De kans is groot dat de zesvoudige All Star Jimmy Butler nooit meer voor de Miami Heat zal spelen. Nadat hij in een interview had aangegeven "geen plezier meer te hebben in het basketbal" besliste de Heat om zijn sterspeler 7 duels te schorsen. Miami probeert de 35-jarige Butler nu te slijten aan een andere NBA-ploeg.

Sinds Jimmy Butler in 2019 bij de Miami Heat neerstreek, ontpopte hij zich tot dé belangrijkste speler van het team. Hij leidde de Heat naar twee NBA Finals, maar verloor die telkens, tegen de LA Lakers en de Denver Nuggets.



Bij de start van het nieuwe seizoen leek Butler nog hongerig te zijn, maar zijn appetijt verdween snel. Zijn prestaties werden steeds belabberder en in een recent interview stuurde hij duidelijk aan op een transfer.



"Ik wil het plezier in het basketbal terugvinden, waar dat ook is", zei de 35-jarige Amerikaan.



Voor Miami volstond dat om zijn speler voor 7 matchen te schorsen. Het wil wel meewerken aan een transfer, wat in de NBA nagenoeg altijd neerkomt op een ruildeal.



Financieel is de schorsing voor Butler alvast een aderlating. Hij moet per match zo'n 350.000 dollar afstaan van zijn riante salaris. Voor 7 duels komt dat op een pittige 2,35 miljoen dollar (2,28 miljoen euro).