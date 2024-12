Italiaanse teambaas Gianni Savio op 76-jarige leeftijd overleden na lange ziekte

De Italiaanse teambaas Gianni Savio is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij maakte faam door zijn lange carrière als ploegleider en teammanager bij Selle Italia, de ploeg die later ook onder meer door het leven zou gaan als Androni Giocattoli en vandaag de dag als GW Shimano–Sidermec.

Gianni Savio kende de laatste jaren problemen met zijn gezondheid. De opvallende Italiaan streed tegen een aanslepende ziekte.

In het peloton was hij de laatste tijd dus niet meer te zien, maar daar had hij wel bijna 40 jaar naam en faam gemaakt voor zichzelf. Savio begon zijn carrière in 1986 als ploegleider van Santini.

Na 6 jaar maakte hij bij diezelfde ploeg de overstap naar de functie van teammanager. Een rol die hij vanaf 1996 ook zou vervullen bij het nieuwe Selle Italia.

Daar bleef de legendarische Italiaan aan het roer voor de rest van zijn loopbaan. Toch staat Savio ook vooral bekend om zijn neus voor talent. Hij was de ontdekker van Tourwinnaar Egan Bernal.

Ook andere klinkende namen als Andrea Tafi, Michele Scarponi en Franco Pellizotti reden ooit voor de Italiaan.