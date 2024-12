Efficiënte Ajay Mitchell trekt goede lijn door bij OKC, Toumani Camara en Portland winnen thriller

Opvallend: in de 15 speelminuten die Mitchell van coach Mark Daigneault kreeg, toonde hij zich met een scoringspercentage van 80 procent opnieuw razendefficiënt. Dit seizoen zit hij aan een knap gemiddelde van 50 procent.

Zo vlot als tegen Washington verliep het vrijdag evenwel niet voor onze landgenoot, maar met 9 punten tegen de Indiana Pacers deed Mitchell toch opnieuw zijn duit in het zakje. OKC won de partij met 120-114.

Het gaat Ajay Mitchell voorlopig voor de wind in zijn eerste seizoen in de NBA. Bij topteam Oklahoma City Thunder draait onze landgenoot moeiteloos mee in de rotatie, en in de speelminuten die hij vanaf de bank krijgt, laat hij regelmatig flitsen van zijn talent zien.

Toumani Camara zat met zijn Portland Trail Blazers de voorbije weken in een dip. De jonge ploeg van coach Chauncey Billups leed acht nederlagen in negen wedstrijden en trappelde in de stand ter plaatse op plek 13.

Maar vrijdag konden Camara en co. eindelijk nog eens zegevieren. Tegen Utah Jazz werd het wel een thriller van formaat. Portland trok met 7 punten achterstand het slotkwart in, maar kon die achterstand finaal nog goedmaken: 122-120.

Camara begon zoals steeds in de basis bij Portland en werkte zich opnieuw uit de naad. Hij plukte 8 rebounds en liet ook 1 steal en 1 block optekenen. Offensief kwam onze landgenoot minder uit de verf: met 6 punten bleef hij opnieuw onder zijn seizoensgemiddelde, dat ondertussen onder de 9 punten is gezakt.

In de stand blijft Portland ondanks de zege 13 in het Westen, ver achter het Oklahoma van Mitchell, dat met 24 zeges uit 29 wedstrijden riant leidt. In het Oosten zwaaien de Cleveland Cavaliers nog altijd de plek, voor kampioen Boston Celtics.