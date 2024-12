Hoofdrol voor Belgen in de Premier League: assist Castagne, topsave van Sels en vroege wissel voor Tielemans

do 26 december 2024 18:33

Traditiegetrouw was er om 16u veel actie in de Premier League op Boxing Day. Daarin vielen ook de Belgen op: Castagne bezorgde Fulham met een assist mee de zege op bezoek bij Chelsea en Sels was belangrijk voor Nottingham Forest met een topsave. Youri Tielemans had minder geluk, hij werd bij de rust geslachtofferd door de rode kaart van Jhon Duran en zag Aston Villa verliezen.

Castagne zorgt met assist voor overwinning in derby

Premier League

Chelsea einde 1 - 2 Fulham

Fulham ging verrassend winnen op bezoek bij Chelsea. De bezoekers draaiden, mede dankzij een assist van Timothy Castagne die goed het overzicht behield, een achterstand om. De winnende goal werd pas in minuut 95 gemaakt.

Sels helpt Forest aan prestigieuze overwinning met topsave

Premier League

Nottingham Forest einde 1 - 0 Tottenham Hotspur

Nottingham Forest is misschien wel dé revelatie van dit Premier League-seizoen. Vandaag kwam Tottenham Hotspur over de vloer. Nottingham had genoeg aan een doelpunt van Elanga in de eerste helft om de overwinning over de streep te trekken. Matz Sels liet zich vervolgens niet voor het eerst dit seizoen opmerken met een geweldige save. De doelman maakte zich goed groot op een poging van vlakbij van Brennan Johnson. Tottenham eindigde de wedstrijd overigens met 10 na laat rood voor Djed Spence.



Door de nieuwe overwinning springt Nottingham Forest over Arsenal naar de derde plek. De ploeg van Sels komt tot op een puntje van Chelsea en mag luidop dromen van een plek in de Champions League volgend seizoen.

Tielemans gewisseld na controversiële rode kaart Duran

Premier League

Newcastle United einde 3 - 0 Aston Villa