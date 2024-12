"Het is zeer moeilijk geweest voor onze familie": na maanden in vergeetput is Siquet plots de held van Club

Wat een avond voor Hugo Siquet. De vleugelverdediger was de voorbije maanden volledig naar het achterplan verdwenen bij Club Brugge, maar tegen Westerlo kwam hij weer helemaal boven water. Met twee doelpunten trok hij blauw-zwart eigenhandig over de streep. Een deugddoende dag na moeilijke maanden voor de zomeraanwinst. "Ik ben heel gelukkig nu, maar blijf ook ambitieus", vertelde hij.

"Het was echt een zeer moeilijke periode voor mij en voor mijn familie", vertelde Siquet eerlijk na de wedstrijd tegen Westerlo vandaag. "Maar ik heb altijd maturiteit getoond en ben blijven werken voor het moment dat de ploeg me nodig zou hebben."

Nooit zagen we zoveel emotie en ontlading op het gezicht van de anders koele Hugo Siquet . De talentvolle vleugelverdediger was deze zomer overgekomen van de buren van Cercle om de landskampioen Club Brugge te versterken, maar die overstap draaide helemaal anders uit dan gedacht voor de 22-jarige. Twee weken geleden kreeg hij een schamel minuutje van Nicky Hayen tegen Union, daarvoor was het alweer geleden van 14 september dat Siquet nog eens mocht invallen bij blauw-zwart. En dat hakte er duidelijk in bij de jonge twintiger.

Meteen vlogen zijn ploegmakkers hem om de nek: dat het hem gegund was, was meer dan duidelijk.

Amper twee minuten later volgde al zijn moment. De vleugelverdediger kapte zich goed vrij en toonde nog eens een flits van zijn uitstekende traptechniek. Met een uitgemeten plaatsbal schilderde hij de 3-2 in de bovenhoek.

Maar daar stopte de droomavond niet voor Siquet. Verrassend genoeg mocht hij in de 94e minuut de allesbeslissende strafschop - het stond toen 3-3 - nemen.

"Hans vertelde me dat ik de penalty mocht nemen", vertelt Siquet, die nog even de schrik van zijn leven had, maar via de rebound Club Brugge en vooral zichzelf bevrijdde.

"Ik ben echt heel gelukkig op dit moment", klonk hij uitgelaten. "Maar ik blijf ook ambitieus. Ik wil nu tonen dat ik hier mijn plaats heb. Dat was altijd het doel toen ik naar hier kwam. Ik wil deze lijn nu doortrekken."

Maar eerst toch maar even dit moment vieren? Siquet kreeg al een mooi momentje met de fans, die hem toezongen. Maar de 22-jarige zat met zijn gedachten toch al ergens anders.

"Ik wil dit nu ook vooral met mijn familie delen", sluit hij af. "Het was niet gemakkelijk om Kerstmis te vieren door het voetbal, maar nu kunnen we daar toch even tijd voor maken. En in januari kom ik terug met dezelfde goesting die ik nu voel."