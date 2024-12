Hugo Siquet is onverwachte Brugse held met twee goals in 4-3-spektakelzege tegen Westerlo

Als Club Brugge straks niet verliest, is het zijn laatste 14 wedstrijden ongeslagen.



Club Brugge is al 8 jaar ongeslagen in zijn laatste thuiswedstrijd van het jaar (5 zeges en 3 draws), maar kwam de voorbije 3 jaren thuis niet verder dan een draw in zijn laatste match op Jan Breydel: 1-1 tegen Union in 2023, 1-1 tegen OH Leuven in 2022 en 2-2 tegen RSC Anderlecht in 2021.