Matej Mohoric is geen fan van bandendruksysteem van Wout van Aert: "Zie er het nut niet van in"

wo 25 december 2024 10:19

Een nieuwe coach en een nieuwe aanpak moeten Matej Mohoric (Bahrain Victorious) helpen om "competitiever te zijn in de klassiekers". De 30-jarige Sloveen sprak met Sporza over zijn ambities in de klassiekers, pijnlijke benen en het bandendruksysteem van Visma-Lease a Bike.

"De trainingen van mijn nieuwe Belgische coach zijn belachelijk zwaar. Ik heb voor het eerst pijnlijke benen in december."



Matej Mohoric lacht wanneer hij ons te woord staat over zijn nieuwe trainingsaanpak op stage in Spanje.



Zijn nieuwe coach is Loïc Segaert, broer van Lotto-Dstny-renner Alec Segaert en sinds vorig seizoen verbonden aan Bahrain Victorious.



"Ik moet voortdurend sprintjes doen van 25 seconden. Dat is veel lastiger dan de duurtrainingen van 5 uur die ik gewoon ben."



"Waarom ik die lastige intervaltraining moet doen? Dat moet je aan mijn coach vragen", gniffelt Mohoric.

Matej Mohoric temt de kasseien in Vlaanderen.

Oude Kwaremont

Loïc Segaert gaf ons met plezier toelichting over de nieuwe trainingsaanpak bij Mohoric.



"Het doel van die trainingen is om Matejs VO2-max te verbeteren en ook zijn anaerobe capaciteit. Dat laatste is zeker niet zijn sterkste punt, maar wel heel belangrijk in de klassiekers", legt Segaert uit.



Welk resultaat moet die "pijnlijke benen"-training opleveren in de klassiekers? "Er zijn maar weinig renners die Pogacar en Van der Poel kunnen volgen. Dat is ook niet het absolute doel met Matej."



"Als Pogacar aanvalt op de Oude Kwaremont, zal Matej niet de eerste zijn die op zijn wiel springt. De Kwaremont is een inspanning van 3'30" en Pogacar kan daar een halve minuut pakken."



"Maar als Matej zich niet opblaast en zich handhaaft in de achtervolgende groep, dan heeft hij nog altijd kans om terug te keren naar de spits van de koers."

Matej Mohoric in actie.

Vervloekte Ronde

Mohoric zelf hoopt dat zijn noeste arbeid en pijnlijke benen hun vruchten afwerpen in de kasseimonumenten.



"De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix blijven voor mij de 2 belangrijkste afspraken van het jaar", benadrukt de 30-jarige Sloveen.



"In de Ronde eindigde ik nog nooit in de top 10. Er gebeurde altijd wel iets, denk bijvoorbeeld aan mijn valpartij in de voorbije editie."



"Vlaanderens Mooiste lijkt wel vervloekt voor mij. Het is aan mij om die vloek te verbreken."

Het bandendruksysteem van Visma-Lease a Bike? Ik zie er het nut niet van in. Matej Mohoric

De schots en scheve kasseien van de Hel lijken Mohoric dus net iets beter te liggen dan de Vlaamse kuitenbijters.



"2 seizoenen geleden was ik er al eens dichtbij in Roubaix, toen ik 5e werd (op ruime afstand van winnaar Dylan van Baarle)."



Moet Mohoric in de komende Parijs-Roubaix rekening houden met een geheim wapen bij Van Aert en andere Visma-Lease a Bike-tenoren?



Want Van Aert werd vorige maand op de Roubaix-kasseien gespot met het beruchte bandendruksysteem van Gravaa, waarmee je druk uit de banden kan laten met een knopje aan het stuur of met de fietscomputer.



Een snufje waar Mohoric niet zo'n hoge pet van op heeft. "Ik zie er het nut niet van in. Want als je met lage luchtdruk in een put rijdt, dan kan je je velgen beschadigen."



"Ik weet niet waarom je de bandendruk op kasseien zou moeten verlagen. Voor je eigen veiligheid is een hoge bandendruk altijd beter. Ik overweeg dus niet om dat systeem te gebruiken."