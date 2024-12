Dylan Teuns droomt bij Cofidis van Ronde-podium, maar kalenderwijziging zet hem voor dilemma: “Zo jammer”

do 19 december 2024 07:00

Verandering van spijs doet eten. Na een dikke 2 jaar bij Israel-Premier Tech wil Dylan Teuns (32) opnieuw zelfvertrouwen tanken bij zijn nieuwe werkgever Cofidis. "Mijn doel is om op het podium te staan van een klassieker."

Een transfer die bij de wielervolgers misschien wat door de mazen van het net is geglipt, maar Dylan Teuns ruilde in het tussenseizoen Israel-Premier Tech voor Cofidis.



"Er waren niet overdreven veel teams die interesse toonden", bekent Teuns. "Maar beter weinig teams met grote interesse dan veel teams met kleine interesse."



"Cofidis-manager Cédric Vasseur was er al vroeg bij en sprak midden maart een eerste keer met mijn management. Tijdens het eerste Zoom-gesprek had ik meteen een goed gevoel."



Ik was me al beginnen voor te bereiden op de Tour, maar mocht uiteindelijk niet mee. Dylan Teuns

De transfer geraakte in een stroomversnelling toen Israel-Premier Tech Teuns tot zijn eigen verbazing thuisliet voor de Tour.



"Ik was me al beginnen voor te bereiden op de Tour, had de Dauphiné in de benen en voelde mezelf groeien tijdens de hoogtestage", doet Teuns zijn verhaal.



"De ploeg besliste om een sprinter (Ackermann) mee te nemen en die had enkele renners in steun nodig. Daardoor kwam ik in de weegschaal te liggen met een andere renner. Uiteindelijk mocht ik niet mee. Ik vond dat een vrij zwakke uitleg."



"Door die niet-selectie heb ik beslist om andere oorden op te zoeken. Israel-Premier Tech had me toen trouwens ook nog geen concreet voorstel gedaan."

Dylan Teuns lag vorig seizoen lange tijd op podiumkoers in de Ronde van Vlaanderen.

Van de Ronde tot Luik

Zijn nieuwe broodheer Cofidis toonde zich al enthousiast over de komst van onze landgenoot. "Teuns kan in de klassiekers de strijd aangaan met Mathieu van der Poel", verkondigde ploegbaas Vasseur al op de ploegvoorstelling.



"Vasseur doelt daarmee eigenlijk op de voorbije Ronde van Vlaanderen, waar ik de sterkste man in koers was na Mathieu van der Poel."



"Al moeten we daar wel de kanttekening bij maken dat Mads Pedersen toen ook heel sterk reed, maar veel te vroeg was beginnen te koersen", verduidelijkt Teuns, die in de Ronde even op weg leek naar een podiumplek, maar uiteindelijk 8e werd.



Vorig jaar was ik zo dicht bij het Ronde-podium. Dat is een droom die ik graag wil realiseren. Dylan Teuns

Ereplaatsen verzamelen in de klassiekers is opnieuw het eerste grote doel van Teuns in 2025.



"Ik trap mijn voorjaar af in de Omloop Het Nieuwsblad, normaal volgen daarna Kuurne-Brussel-Kuurne en de Strade Bianche. Dat is een blok waarin ik al goed wil zijn."



"Maar de echte grote focus ligt op het blok van de Ronde van Vlaanderen tot en met Luik-Bastenaken-Luik. In die periode wil ik opnieuw het topniveau halen dat ik vorig jaar had in de Ronde."



Vooral het podium in Vlaanderens Mooiste staat hoog op zijn bucketlist. "Vorig jaar was ik er al zo dichtbij. Daarom wil ik die droom graag realiseren."



"Hoe ik de Ronde kan winnen? Met veel geluk, zeker?", lacht Teuns. "Door al die grote namen aan de start ben ik er eigenlijk niet mee bezig hoe ik de Ronde kan winnen. Dat podium behalen zou al een enorme boost zijn voor mijn zelfvertrouwen."

"Jammerlijk" dilemma