Recordaantal Vlaamse trainers haalde diploma in 2024, maar tekort blijft: "Moeten af van vrijblijvende karakter"

Net als in 2023 heeft de Vlaamse Trainersschool ook in 2024 weer een recordaantal gekwalificeerde trainers afgeleverd. Helaas blijft ook de uitstroom aan gediplomeerde trainers groot. En dus blijft de nood aan trainers groot in Vlaanderen, stelt Sporza Daily vast.

Voormalig olympisch kampioene hoogspringen staat nu zelf als trainer in het veld. "Ik werk met Thomas Carmoy, maar ik heb ook mijn eigen academie. Ook daar merk ik dat het jaarlijks moeilijker wordt om trainers te vinden die zich kunnen vrijmaken", vertelt Hellebaut.

Dat veel trainers moeilijk warm te maken zijn voor de stiel heeft verschillende redenen, weet men bij de VTS. "Er is het financiële aspect, de tijdsinvestering, de toegenomen administratie en het grote engagement."

"De meeste coaches zijn vrijwilligers en de combinatie van al die zaken is zeker niet evident. Maar vanuit de VTS willen we wel onze coaches voldoende wapenen en motiveren, ook wanneer het even minder gaat. En we zetten in op extra waardering en een beter en volwaardig statuut voor trainers."