"Hij is geen kleine Pogacar, maar een grote Jan Christen": UAE stoomt ambitieuze Zwitser klaar voor doorbraak

wo 18 december 2024 07:46

Bij UAE Team Emirates schieten de goudklompjes als paddestoelen uit de grond. De 20-jarige Jan Christen wil na een sterk seizoen een nieuwe stap zetten richting de top. "Ik droom ervan om net als Pogacar mee te strijden voor zeges in grote rondes en klassiekers."

"In Zwitserland zeggen ze nóg niet dat ik de Tour zal winnen. Maar ze beginnen me wel beter te kennen en weten dat ik op termijn kan meespelen in grote rondes."



Jan Christen was vorig seizoen al een van de openbaringen bij UAE Team Emirates. De 20-jarige Zwitser schitterde zowel als knecht en als afwerker (3 zeges).



"Dat het zo snel zou gaan met mijn ontwikkeling? Dat had ik eigenlijk wel verwacht", bekent Christen, die zich spiegelt aan Tadej Pogacar.



"Hij is een supergoede vriend en een heel goed mens op en naast de fiets. Ik leer heel veel van hem."



"Net als Tadej wil ik in de toekomst graag scoren in grote rondes en klassiekers. Maar we zullen ons de eerste jaren vooral focussen op mijn ontwikkeling als ronderenner."

Jan Christen werd in 2022 wereldkampioen veldrijden bij de junioren.

Extra kilo's

Volgende zomer zal Christen een eerste keerzijn rugnummer opspelden in een grote ronde: de Vuelta. "Met welke ambities? Het is nog wat afwachten of Tadej (die twijfelt tussen de Giro en de Vuelta) ook gaat."



"Voor de ploeg is het doel sowieso om de Vuelta te winnen. Zelf wil ik op z'n minst 1 rit winnen."



Opvallend: om beter te kunnen klimmen, probeert Christen wat bij te komen.



"Ik wil meer spiermassa en rond de 63 à 64 kg wegen. Zo zal ik meer kracht hebben op beklimmingen."



"Tadej is met zijn 69 kg ook een zotte klimmer. Je hoeft dus niet meer supermager te zijn om snel te klimmen."

Als ik bij UAE een kans wil krijgen, moet ik nog harder trainen. Jan Christen

Of die extra kilo's meteen hun vruchten afwerpen, zal Christen al vroeg in het seizoen ontdekken.



"Mijn eerste WorldTour-koers van het jaar wordt Parijs-Nice. Daarna volgen de Ronde van het Baskenland, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en de Ronde van Romandië."



De ambities zijn niet min. "In de koersen van 1 week zou ik graag de kans krijgen om voor een klassement te gaan. Maar dat hangt natuurlijk af van mijn eigen conditie en die van mijn ploegmakkers." Een vrije rol is een sterrenteam zoals UAE Team Emirates is natuurlijk niet evident. "Dat zorgt voor extra motivatie. Want als ik een kans wil krijgen, moet ik harder trainen en meer gefocust zijn."

Vergelijking Pogacar