Gerben Kuypers moet kruis maken over rest van het veldritseizoen door sleutelbeenbreuk

Gerben Kuypers heeft zijn sleutelbeen gebroken. Dat bevestigt zijn veldritploeg Charles Liégeois Roastery. Kuypers kwam gisteren stevig ten val tijdens de Wereldbekercross in Namen. Door die blessure zal de 24-jarige Belg dit seizoen niet meer in actie komen. "Hij zal zich nu focussen op zijn herstel en terugkeren voor het wegseizoen met Intermarché-Wanty", klinkt het.

Dankzij een sterke start leek Gerben Kuypers gisteren op weg te zijn naar een mooie eindnotering in Namen. Een val in de tweede wedstrijdhelft gooide roet in het eten.

Kuypers kon de wedstrijd niet uitrijden en daar was een logische reden voor. Uit onderzoeken bleek dat hij zijn sleutelbeen brak, waardoor hij meteen een streep moet trekken door de rest van het seizoen.

"Hij werd zonder succesvol geopereerd in het AZ Herentals, maar jammer genoeg moet hij zijn veldritseizoen beëidigen", deelt zijn team Charles Liégeois.

Vorig jaar miste hij ook een groot deel van de veldritwinter door vermoeidheid en ziekte. Dit seizoen was zijn beste resultaat een 5e plek in Kortrijk.