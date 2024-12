BNXT League: Chase Audige leidt leider Oostende met 30 punten naar vlotte zege tegen Antwerp Giants

Servaas Buysschaert (Oostende): "We hebben attractief gespeeld, dat is fantastisch. De eerste helft was verdedigend niet zo goed, maar in het tweede deel hebben we getoond wat we waard zijn. Bij momenten zijn we nog te individualistisch, maar grotendeels hebben we het goed aangepakt als team. We mogen trots zijn op deze prestatie tegen een sterke tegenstander. We hebben de vele blessures ook goed opgevangen."



"Persoonlijk denk ik ook dat ik vandaag goed werk geleverd heb. Die dunk was mooi en gaf me wel adrenaline. Het deed deugd na een droge periode zonder dunks."