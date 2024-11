De "perfecte storm" die Mercedes deed vliegen in Las Vegas en die wellicht afwezig zal zijn in Qatar

vr 29 november 2024 17:05

Een dubbel van Mercedes in de Grote Prijs Formule 1 van Las Vegas, dat had niemand zien aankomen. Maar in de Amerikaanse gokstad vielen alle puzzelstukjes in elkaar voor George Russell en Lewis Hamilton. Welke oorzaken zorgden daarvoor?

"Ik denk niet dat iemand in het team echt weet waarom we zo snel waren."

De ontwapenende reactie van Lewis Hamilton na de dubbel van Mercedes was wat bij de haren getrokken, maar na 1 podiumplaats in de 7 voorgaande GP's kwam de dominantie van Mercedes in Las Vegas heel onverwacht.

Het was een samenloop van ongewone omstandigheden die voor de perfecte storm voor Mercedes zorgde. De koude omstandigheden, het gladde en egale asfalt en het compromis tussen downforce en snelheid op rechte stukken speelden in het voordeel. Die factoren zullen komende dagen in Qatar anders zijn.

Mercedes bloeit open wanneer het koud is

Het kwik klom amper boven de 10 graden celsius tijdens de kwalificaties en de race in Las Vegas en dat speelde enorm in het voordeel van Mercedes. Banden op de juiste temperatuur zijn cruciaal voor F1-auto's om grip te hebben en snel te kunnen rijden in de bochten. Russell en Hamilton kregen hun banden veel sneller op de juiste temperatuur en dat bleek doorslaggevend in de poleposition van Russell. Mercedes toonde in gelijkaardige omstandigheden zoals in Canada, Silverstone en Francorchamps dat de auto heel goed werkt in koude omstandigheden.

De andere teams worstelen dan met de banden op temperatuur te krijgen, Mercedes niet. En dat voordeel hebben ze uitgebuit. Dat voordeel kan in warmere omstandigheden net een nadeel zijn, omdat je de banden dan te snel kunt "opbranden".

Glad en egaal asfalt is ideaal voor Mercedes

"Het is geen geheim dat we het moeilijk hebben op hobbelige circuits, want dan moeten we de auto hoger afstellen en moet de ophanging veel zachter zijn", bekende Russel in Las Vegas.

Hobbelig was het allesbehalve in Las Vegas. Het stratencircuit is een atypisch circuit op de F1-kalender en het egale asfalt in de Amerikaanse gokstad was voor een groot deel heraangelegd voor de GP.

Russell: "Op circuits zoals hier waar het redelijk glad en effen is, kunnen we de auto laag en stijf afstellen en dan vliegen we." Op een glad oppervlak met weinig grip is het belang van de banden veel groter dan de aerodynamica en Mercedes was - ook door de relatieve koude - de primus in het doen werken van de banden.

De juiste achtervleugel maakt het verschil

En dat had met de aerodynamica te maken, want ook daar had Mercedes zijn zaakjes op orde, vooral dankzij zijn specifieke achtervleugel. In Las Vegas wil je net zoals op het supersnelle circuit van Monza niet te veel luchtweerstand hebben op de rechte stukken.

Maar je moet het evenwicht kunnen bewaren met genoeg downforce genereren. Downforce is de neerwaartse druk die de auto's naar beneden duwen tijdens het rijden, waardoor ze goed contact houden met het asfalt. Red Bull had geen zo'n specifieke vleugel mee en knipte in de VS dan maar in de achtervleugels van Verstappen en Perez. De achtervleugel die Ferrari moest gebruiken had minder weerstand op de rechte stukken - waardoor Leclerc en Sainz hogere topsnelheden haalden - maar genereerde veel minder downforce dan Mercedes. Dat gaf de Mercedes een groot voordeel qua bandenmanagement.

Dankzij de achtervleugel kon Mercedes met meer downforce rijden dan bijvoorbeeld McLaren en Ferrari en dat was doorslaggevend. Ook al had Mercedes wat onderstuur, de downforce van (vooral) de achtervleugel zorgde ervoor dat de auto’s niet te veel begonnen te glijden, waardoor de bandenslijtage minder was.

De Mercedes was veel meer in balans, ook bij het remmen. Zo was de tractie vanuit de vele trage bochten in Las Vegas beter en zo konden Russell en Hamilton beter voor hun banden zorgen: zowel de voor- als achterbanden. Met de huidige generatie Pirelli-banden is de bandenslijtage vaak wedstrijdbepalend. Sainz, Leclerc en Verstappen verloren heel veel tijd toen hun banden plots “op” waren door het glijden en daar maakten Russell en Hamilton het verschil.