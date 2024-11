Max Verstappen gelooft zijn ogen niet na 4e wereldtitel: "Het was een zeer uitdagend seizoen"

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Max Verstappen mag zich voor het 4e seizoen op een rij F1-wereldkampioen noemen. "Dit had ik als 17-jarige niet voor mogelijk gehouden", zei hij.

Droomde Verstappen als 17-jarige dan niet van de wereldtitel? Ik was al blij om er te zijn en droomde misschien van een podium. Om nu viervoudig wereldkampioen te zijn, is ongelofelijk."

"We zijn als team samengebleven en zijn blijven werken aan verbeteringen. Ik ben ongelofelijk trots op wat we hebben bereikt. 4 wereldtitel, dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. Ik ben opgelucht, maar ook trots."

Lando Norris maakte het hem dit seizoen nog lastig, maar de Nederlander gaat toch voor het 4e jaar op een rij met de hoofdprijs aan de haal. "Het was een lang seizoen", zei hij. "We beginnen geweldig - ik zou bijna zeggen "cruisen" - maar dan werd het lastig."

Alain Prost deed het in de jaren 80, Sebastian Vettel vanaf 2010 en een decennium later heeft ook Max Verstappen zijn 4e wereldtitel binnen.

In 2021 moest Verstappen diep gaan om zijn eerste wereldtitel te pakken in de laatste race tegen Hamilton. Maar was dit dan niet zijn moeilijkste seizoen?

"Het was zeer uitdagend, ook persoonlijk", beaamde hij. "Ik moest kalm blijven. Ik heb enorm genoten van vorig jaar (waarin hij 19 van de 22 races won, red), maar ik heb ook nu veel lessen geleerd. Ik ben trots op hoe we het hebben aangepakt."

Verstappen had ook nog wat dankwoorden over voor zijn team en zijn fans. "Vorig jaar zijn ze misschien wat verwend geweest", lachte de Nederlander. "Ze hebben nu lang moeten wachten op een overwinning."

"Het team is blijven pushen voor de titel, ondanks alles wat we hebben meegemaakt. Om dat vier keer op een rij te doen is toch speciaal."

Droomt Verstappen nu dan van een 5e op een rij? "Het zal een pittig gevecht worden", zei hij. "Ik ga eerst hiervan genieten en er zijn nog twee races waarin ik het goed wil doen. Maar daarna wil ik er volledig voor gaan, ik ben nog hongerig."