Op een zucht van 4e wereldtitel: bij deze scenario's kroont Max Verstappen zich tot wereldkampioen in Las Vegas

Las Vegas kan dit weekend het passende decor worden voor de vierde wereldtitel Formule 1 van Max Verstappen. De enige mogelijke spelbreker is Lando Norris, maar die moet de GP winnen om de titelstrijd met zekerheid nog te verlengen. Niet simpel vanaf P6.

Het is niet langer de vraag of, maar wel wanneer Max Verstappen zich voor de vierde opeenvolgende keer tot wereldkampioen zal kronen. De komende weken krijgt hij 4 kansen in 3 raceweekends om dat te doen.

Lando Norris is de enige die Verstappen nog van de wereldtitel kan houden. Er zijn maximaal nog 86 punten te verdienen. Om dat puntenaantal te halen, moet een rijder de 3 resterende GP's winnen met de snelste ronde én 1e worden in de sprintrace in Qatar.

Charles Leclerc kan mathematisch nog op gelijke hoogte komen, maar trekt dan nog aan het kortste eind omdat Verstappen sowieso meer overwinningen telt op het einde van het seizoen.

Het is wellicht de natte droom van de bazen van de Formule 1 en Liberty Media om de Nederlander te kronen in de glitter en glamour van Las Vegas. Alles beter dan een nieuwe wereldkampioen na de sprintrace in Qatar toch?

Wat moet Verstappen daarvoor doen in Las Vegas?