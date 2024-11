Wat maakte Rafael Nadal nu zo iconisch? "Tegenstanders waren al bang voor match begon"

Met Rafael Nadal verdwijnt weer een van de grote tennisiconen. Wat is de erfenis van de Spanjaard, die 22 grandslamtitels won? "Hij is een wereldster door zijn palmares, maar ook door zijn houding", zegt ex-speler Filip Dewulf.

"Dat was in elke opwarming, in elke training en in elke wedstrijd. Die reputatie snelde hem vooruit. Tegenstanders waren eigenlijk al bang voordat de wedstrijd begon, omdat hij daar zo stond te springen om zich op te warmen en te spurten."

In 1997, het jaar waarin Filip Dewulf zijn halve finale op Roland Garros speelde, kroonde een jonge Rafael Nadal zich tot Spaans kampioen bij de junioren. Met 14 titels op het gravel in Parijs zou hij uitgroeien tot een van de beste tennissers aller tijden.

"Dat is natuurlijk ook een deel van zijn erfenis, het feit dat hij zo hard zijn tennis ontwikkeld heeft om uit te groeien tot een van de beste spelers aller tijden."

"Hij was eerder een gravelspeler die ver achter zijn baseline stond en vooral heel veel ballen terugsloeg. Hij heeft dan zijn spel ontwikkeld: meer naar het net, zijn volley verbeterd, zijn service verbeterd... waardoor hij ook op andere ondergronden uit de voeten kon."

Nadal maakte naam op gravel, maar zou ook nog twee keer de Australian Open en Wimbledon winnen en vier keer de US Open. "Begin de jaren 2000 was hij nog niet uitgegroeid tot het fysieke monster dat hij nu is", herinnert Dewulf zich.

Zo angstaanjagend Nadal was op het veld, zo zachtaardig was hij ernaast. "Ik wil vooral herinnerd worden als een goed persoon", zei hij in zijn afscheidsspeech.

"Dat sprong er ook uit in zijn carrière. Hij heeft altijd op de eerste plaats gezet dat hij een goed mens wil zijn. Zijn attitude, zijn respect voor iedereen, zowel op de baan als naast de baan ... Dat hoor je toch vaak terugkomen."

"Hij had voor iedereen een goed woord over, van de ballenjongens tot de ground staff tot scheidsrechters. Hij heeft met iedereen een heel goed contact en dat is iets waarvoor je alleen maar respect kan opbrengen."

"Nadal is toch iemand die de tennissport ontstegen is. Hij is echt een wereldster en dat komt deels door zijn immense palmares natuurlijk, maar ook door zijn houding, door zijn bescheidenheid, het respect dat hij heeft voor Jan en alleman."