Het definitieve einde van een iconische carrière: Rafael Nadal neemt afscheid na uitschakeling in Daviscup

Het was lang een groot geheim, maar Rafael Nadal krijgt wel degelijk zijn kans voor Spanje in de Daviscup. In de kwartfinale staat hij tegenover de Nederlander Botic van de Zandschulp.



Het zou weleens Nadals allerlaatste match kunnen worden: als Spanje het over 3 duels (2x enkel, 1x dubbel) niet haalt tegen Nederland, zit de carrière van de Spaanse tennislegende er definitief op.