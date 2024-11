Belgische zwemmers duiken nieuw tijdperk in: "We moeten het zwemmen weer sexy maken"

wo 20 november 2024 12:02

Met Mark Faber als High Performance Manager en Louis Croenen als nieuwe coach begint er (opnieuw) een nieuw tijdperk in de Vlaamse zwemwereld. Roos Vanotterdijk en Lucas Henveaux blijven de twee speerpunten. "Ik heb heel veel motivatie om nog veel beter te doen", vertelt Henveaux op stage in Belek.

De Belgische topzwemmers zijn afgezakt naar Belek voor de stage van het BOIC. Daar is Lucas Henveaux bij. Hij liet zich afgelopen zomer zien met een 11e en 12e plaats op de Olympische Spelen. "Het is een beetje jammer dat het op mijn favoriete nummer niet lukte", vertelt Henveaux. Op die 400 meter vrije slag greep hij naast een finaleplaats. "Ik moet leren om die 400 meter sneller te zwemmen in de ochtend, om erbij te zijn in de top 8. Elke keer als ik in de finale geraak, zwem ik veel sneller. Er is werk, maar we zijn ermee bezig." Globaal gezien kijkt Henveaux wel positief terug op de trip naar Parijs. "Je kijkt ook naar wat Team Belgium heeft gedaan, het beste resultaat in 100 jaar."

Als ik geen trainingsconcurrentie heb, is het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Lucas Henveaux

De blik kan richting Los Angeles, maar ook richting de EK's en WK's. Voorbereiden zal Henveaux vooral blijven doen vanuit de VS. "Ik zoek trainingsconcurrentie", duidt de 24-jarige zwemmer. "Als ik die niet heb, is het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Het is nog altijd het plan om naar de VS te gaan. De mannen met wie ik train zijn ook goede vrienden." Is er dan niet genoeg tegenstand in eigen land? Stilaan wel. "Ik zie wel jonge zwemmers die heel snel progressie maken. Het trainingsniveau is heel hoog, maar er is meer nodig. Dus zoek ik concurrentie in het buitenland", aldus Henveaux. In de 200 en 400 meter vrije slag wil hij nog een stap zetten. "Ik wil bij de top 8 van de wereld horen in die twee nummers."

Veel bijleren

Ook Roos Vanotterdijk tekent present in Belek. "Altijd een heel leuke stage", vertelt het zwemtalent. "Je leert andere mensen kennen en je leert hoe zij zaken aanpakken." Zij blikt vooral met trots terug op de Olympische Spelen. Met een 10e plaats op de 100 meter vlinderslag was ze dicht bij een finaleplaats. "Er zijn sowieso wel heel veel werkpunten, dingen die technisch beter kunnen. Het is ook een veel grotere ervaring dan een WK. De volgende keer kunnen we op alle vlakken nog stappen zetten."

De volgende keer kunnen we op alle vlakken nog stappen zetten. Roos Vanotterdijk

Dat zal, ondanks de interne veranderingen, in dezelfde trainingsomgeving gebeuren. "Ik ben blij dat we nog met meerdere zwemsters samen kunnen trainen." Mark Faber (High Performance Manager) en Louis Croenen (coach) zijn de nieuwkomers in het team. "Louis staat voornamelijk aan het bad en Mark ondersteunt. Het is echt een wisselwerking", duidt Vanotterdijk. Faber is geen onbekende in de zwemwereld, met vooral jobs in Nederland. "Ervaring is heel belangrijk", weet Vanotterdijk. "Ik denk dat we heel veel kunnen bijleren, zodat iedereen naar een hoger niveau kan getild worden."

Zwemmen sexy maken

Naar een hoger niveau tillen, dat is ook het plan van Mark Faber. "Ik heb als opdracht om te kijken of we kunnen werken aan de prestatiecultuur en de ontwikkeling." De Nederlander zit naar eigen zeggen nog in zijn wittebroodsweken, maar hij heeft al duidelijke ambities. "We moeten structuur aanbrengen, zorgen dat we een goed georganiseerde doorstroom hebben van talent. Het zwemmen moet aantrekkelijk worden." Na 8 jaar bij de Nederlandse zwembond kwam Faber terecht in België, als High Performance Manager. De laatste jaren zijn er al heel wat personeelswijzigingen geweest. "Het is van belang om nu een goede stabiliteit te krijgen", vindt Faber. "Er is nood aan een team dat werkt om het zwemmen sexy te maken."

Het zwemmen moet aantrekkelijk worden. Mark Faber