WK schaken: verlengt "zwakste wereldkampioen aller tijden" titel of krijgen we jongste wereldkampioen ooit?

ma 25 november 2024 06:22

Vanaf vandaag zullen de breinen weer knetteren in Singapore, in de strijd om het wereldkampioenschap schaken. Titelverdediger Ding Liren probeert uitdager Gukesh ervan te weerhouden op zijn 18e de jongste wereldkampioen te worden. Ding zou zo de critici die hem de zwakste wereldkampioen uit de geschiedenis noemen lik op stuk geven.

Eerst even terugkeren naar april 2023: Jan Nepomniasjtsji maakt na 14 partijen de blunder te veel en zo wordt Ding Liren de allereerste Chinese wereldkampioen schaken.



Wat het begin van een mooi verhaal had moeten zijn, werd voor Ding de start van een nachtmerrie. Tijdens het WK had de timide Ding al te kampen met psychologische en gezondheidsproblemen, maar daarna bleek de kroon van de wereldkampioen nóg zwaarder om te dragen.



Als een schim bewoog Ding zich door de schaakwereld, als een schim van zichzelf zat hij achter het bord. Het resultaat: slechts 7 zeges in 71 (klassieke) partijen en liefst 18 nederlagen in iets meer dan een jaar. Het verleidde heel wat volgers van de edele schaaksport om Ding uit te roepen tot "de zwakste wereldkampioen aller tijden". En zo werd de kroon nog een stuk zwaarder.

Ontwaakt Ding Liren nét op tijd om zijn wereldtitel te verlengen?

De steile opmars van een Indisch wonderkind

Maar straks krijgt Ding Liren een unieke kans om het juk dat hem al een heel jaar bezwaart van zich af te gooien en de kritiek te doen verstommen.



Want wat zullen ze zeggen als hij straks zijn wereldtitel doodleuk kan verlengen? Ding neemt in ieder geval de ervaring van vorig jaar mee in zijn rugzak naar Singapore. En dat is iets wat zijn tegenstander juist niet, of toch véél minder, heeft.



Gukesh Dommaraju - steevast Gukesh genoemd - wist zich in april op het Kandidatentoernooi als jongste speler ooit te plaatsen voor een titelmatch in het schaken. Op zijn 18e kan Gukesh dan ook de jongste wereldkampioen uit de bijna 150-jarige geschiedenis van de sport worden.

De 12-jarige Gukesh met de enige Indische wereldkampioen, Viswanathan Anand

Helemaal uit de lucht kwam Gukesh niet gevallen. In 2019 werd de zoon van een neus-, keel- en oorchirurg en een microbiologe de op één na jongste grootmeester uit de geschiedenis, amper 12 jaar, 7 maanden en 17 dagen oud. Wat volgde: een rush naar de top die hem in een mum van tijd in de top 10 van de wereld katapulteerde. Vooral op de jaarlijkse schaakolympiades - een WK voor landenteams - blonk Gukesh uit. Zo won hij in 2022 individueel goud op die Olympiade, omdat hij de beste score had aan bord 1 (het bord waar de topspeler van elk land zit). Dat was zelfs Magnus Carlsen - waarschijnlijk de GOAT van de schaaksport - nog nooit gelukt. Een jaar later deed Gukesh dat nog eens dunnetjes over én voegde hij er een gouden medaille met de Indische ploeg aan toe. Het is die topvorm die de Indische wonderboy meeneemt naar Singapore.

Gukesh met zijn twee gouden medailles (individueel en met India) van de voorbije Olympiade.

Krijgt broze Ding gaatjes in het pantser van Gukesh?