WK-topschutter Diego Forlan (45) verliest eerste professionele tennismatch: "Ik heb niets te bewijzen"

De Bolivianen Boris Arias en Federico Zeballos, de vierde reekshoofden, waren met 6-1, 6-2 te sterk. Na amper 47 minuten zat de match erop, Forlan en Coria mochten meedoen dankzij een wildcard van de organisatie. Op een persmoment voor de wedstrijd had Forlan aangegeven dat hij "niets te bewijzen heeft". "Ik geniet van het tennis zoals een kleine jongen en het is een luxe dat ik hier mag deelnemen aan een proftoernooi. Het is een cadeau." "Ik heb geprobeerd mij zo goed mogelijk voor te bereiden, maar het is duidelijk dat ik niet op hetzelfde niveau ben als profspelers."

Diego Forlan begon zijn voetbalcarrière in Europa in 2002 bij Manchester United, dat hem weghaalde bij de Argentijnse topclub Independiente. Hij maakte deel uit van de selectie van Sir Alex Ferguson die in 2003 de Premier League won en in 2004 de FA Cup. Hij speelde in totaal 98 matchen voor de Red Devils (17 doelpunten).



Daarna droeg Forlan nog het shirt van Villarreal, Atletico Madrid en Inter Milaan. Hij zette in 2018 een punt achter zijn carrière na een laatste avontuur in Hongkong.



De Uruguayaanse goalgetter maakte in 112 interlands 36 doelpunten en werd op het wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika met 5 treffers gedeeld topschutter naast Thomas Müller, Wesley Sneijder en David Villa. Uruguay eindigde er als vierde.



Een jaar later won Forlan met zijn land de Copa America. In de finale tegen Paraguay had hij met 2 doelpunten een groot aandeel in de 3-0-zege.