De MLS op zijn kop: het Inter Miami van Messi meteen uitgeschakeld in play-offs: "Het is onrechtvaardig"

"Big Upset" in de MLS. Vannacht werd het Inter Miami van levende legende Lionel Messi genadeloos uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs. Ondanks een doelpunt van de Argentijn ging het sterrenteam van David Beckham met 2-3 onderuit tegen Atlanta United. "De spelers zijn heel bedroefd", klonk het uit het kamp van Miami.

Aan Messi zal het in eerste instantie niet gelegen hebben. De kapitein van de rozehemden knikte in de 65e minuut van een ferme thriller tegen Atlanta nog de 2-2-gelijkmaker op het bord.

De overdrijvingen worden momenteel niet geschuwd in de MLS. De reden: vannacht schakelde Atlanta United het Inter Miami van Lionel Messi meteen uit in de eerste ronde van de play-offs. Ook vorig jaar slaagde de Argentijn er niet in om zijn ploeg door de play-offs te loodsen, maar dit seizoen leek het sterrenensemble van David Beckham - die ook Jordi Alba, Luis Suarez en Sergio Busquets haalde - toch torenhoog favoriet in de Amerikaanse voetbalcompetitie.

En zo eindigde de play-offcampagne van Messi en co. wel heel abrupt in de eerste ronde. Inter Miami sloot het reguliere seizoen nochtans af als koploper met een recordaantal punten.

Maar amper een kwartier later zorgde de 25-jarige Pool, Bartosz Slisz, voor de verrassende 2-3. De 40-jarige doelman Brad Guzan speelde daarna een glansrol in het behoud van de voorsprong.

"Het is onrechtvaardig", sakkerde Jordi Alba na de wedstrijd meteen over de play-offs. "Dit systeem bestaat al jaren, maar eigenlijk zou een wedstrijd tussen de kampioenen van de conferenties eerlijker zijn", klonk het.

Coach Gerardo 'Tata' Martino liet zich niet betrappen op een aanklacht aan het systeem, maar liet weten dat het verlies alvast zwaar viel bij de spelers.

"Ze zijn heel bedroefd, zoals het hoort als je zo ambitieus bent en je doelen niet bereikt", vertelde hij na afloop.

En zo is het Atlanta dat het in de halve finale van de Eastern Conference tegen Orlando City opneemt. In de andere halve finale staat het New York Red Bulls van Dante Vanzeir tegenover New York City FC.