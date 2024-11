VIDEO - Vintage Dante Vanzeir: met echte spitsengoal schakelt hij titelverdediger in MLS genadeloos uit

Hoe zou het nog zijn met Dante Vanzeir en zijn American Dream? Wel, vannacht liet de Belg nog eens van zich horen in de MLS. In een cruciale play-offwedstrijd schoot de spits de New York Red Bulls richting een spannende strafschoppenreeks tegen de Columbus Crew. Door een glansrol van de doelman schakelden Vanzeir en co. de titelverdediger uiteindelijk ook uit. Bekijk zijn goal hieronder.