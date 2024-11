Cercle-coach Miron Muslic wil "iedereen beschermen": "Waarom zou ik met Denkey mijn beste spits niet selecteren?"

Er lijkt weer een haar in de boter te zitten tussen Cercle Brugge-coach Miron Muslic en het management van de Bruggelingen. Spits Kevin Denkey ontbrak vanmiddag tegen Anderlecht. De doelpuntenmachine "kreeg toestemming om gesprekken over een transfer te voeren". De T1 van Cercle denkt er het zijne van.

Verrassing toen Cercle Brugge vanmiddag zijn elftal voor het duel met Anderlecht vrijgaf. Van Kevin Denkey was er geen spoor.

"Hij kreeg toestemming van Cercle om gesprekken over een potentiële transfer te voeren, waarbij zijn fysieke aanwezigheid vereist is", luidde de mededeling.

In zijn analyse na de 0-5 tegen paars-wit stelde Miron Muslic hoe Cercle "zichzelf niet had beloond". Een lesje in efficiëntie, met andere woorden.

Dan mis je een spits als Denkey, toch? "Daar kan ik geen commentaar op geven", vertelde Muslic bij DAZN.

"Ik moet iedereen en mezelf beschermen. Ik zal het zo laten. Of zijn afwezigheid mijn beslissing was? Geloof me: waarom zou ik onze topschutter van de jongste 2 jaar thuis laten?"

"Hij is de beste nummer 9 in België. Ik kreeg gisteren de boodschap dat hij niet selecteerbaar is. Dat moet ik accepteren. Over de rest wil ik niet opnieuw beginnen. We gaan door."