Vandenbempt ziet terugkeer Lukaku als "heel goed signaal": "Rode Duivels moeten aan klantenbinding doen"

vr 8 november 2024 13:37

Mét Romelu Lukaku maken de Rode Duivels zich op voor het tweeluik tegen Italië en Israël in de Nations League. Voetbalanalist Peter Vandenbempt laat zijn licht schijnen over de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. "De komende duels lijken uitstekend om de jonge talenten uit te proberen."

Dat Romelu Lukaku "graag" terugkeert naar de Rode Duivels, vind ik toch een verrassing eerlijk gezegd. We hebben toch goed geluisterd naar wat Lukaku een tijdje geleden heeft verteld in die podcast en daarin zei hij toch dat het heilige vuur voor de nationale ploeg even wat minder brandde. Dat was al zo na het EK, dus ging hij er nu even aan verzaken. In het voorjaar wanneer de barragewedstrijden voor het behoud in de Nations League en de WK-kwalificatiewedstrijden eraan kwamen, zou hij de draad wel weer oppikken.

Het is zeer belangrijk voor de Rode Duivels dat Lukaku er weer bij is en de kar wil trekken. Peter Vandenbempt

Maar kijk, hij is verrassend teruggekeerd. Waarom dat nu precies is, weten we niet. De bondscoach heeft in elk geval aangegeven dat hij Lukaku niet speciaal heeft moeten overhalen of motiveren. Tedesco wilde ook niet echt gezegd hebben dat er een gesprek tussen hen nodig was geweest, maar volgens onze informatie is dat er toch geweest. Zelfs gisteren nog. Het is in elk geval een heel goed signaal van Lukaku zelf en zeer belangrijk voor de Rode Duivels dat hij er weer bij is en dat hij weer de kar wil trekken.

Wake-upcall

Lukaku had een analyse gemaakt over de huidige generatie. "Als je jezelf geen druk oplegt en jezelf niet pusht, wordt het moeilijk", zei hij. De bondscoach werd ermee geconfronteerd, maar hij praatte er wat omheen eigenlijk. Hij besloot in elk geval met te zeggen dat hij niet de indruk had dat die spelers zich niet wilden pushen of pijn doen. Hij zei dat hij spelers die daartoe niet bereid waren, ook niet zou laten spelen of selecteren. Ze kunnen wel een paar kansen krijgen, maar als ze het niet doen, dan zijn ze er niet meer bij.

Lukaku zal toch met open armen ontvangen worden als een van de grote leiders. Peter Vandenbempt

Het was toch duidelijk dat dat de analyse - of minstens het gevoel - was van Lukaku. Een soort wake-upcall of boodschap die hij wilde uitsturen naar deze generatie Rode Duivels. Het was duidelijk dat Lukaku - voorlopig - teleurgesteld is in wat hij ziet rondom zich en dat dat toch een van de redenen is geweest waarom hij net wat minder gemotiveerd was, samen met dat ongelukkige EK dat hij heeft gespeeld. Als ik het zo begrijp, hoeft er niet al te veel worden uitgepraat tussen Lukaku en de Rode Duivels. Het valt natuurlijk te zien hoe ze daar zelf op reageren en wat ze daar zelf van vonden. Maar nogmaals: hij keert gewoon terug en zal toch met open armen ontvangen worden als een van de grote leiders. En iemand die doelpunten kan maken, want als hij er niet bij is, is dat toch een levensgroot probleem.

Allerbeste versie

Youri Tielemans is er niet bij door een blessure. De bondscoach gaf zelf al aan: schrik niet als hij in het weekend wel degelijk speelt bij Aston Villa. Maar hij heeft een knieblessure opgelopen bij de Rode Duivels tegen Frankrijk in Lyon. Dat is stilaan een groter probleem geworden en daarom zal hij na het weekend zijn knie twee weken rust geven. Tielemans heeft aangegeven dat hij dat wil doen om daarna weer topfit te zijn. Dat is wel doodjammer, want het is toch stilaan de allerbeste versie van Youri Tielemans die we al een paar weken te zien krijgen bij Aston Villa en eigenlijk ook wel bij de nationale ploeg. Het is altijd een vraagteken geweest, een onvervuld potentieel, zeker in het shirt van de Rode Duivels. Dat leek nu de goede kant uit te gaan, dus is het jammer dat hij er niet bij zal zijn voor de wedstrijd tegen Italië.

Dragende spelers van de toekomst

We kijken ook uit naar de terugkeer van Romeo Lavia. Hij is anderhalf jaar afwezig geweest door veel blessures. Hij was er nog bij in de allereerste wedstrijd onder Domenico Tedesco in het voorjaar van 2023. Lavia is een van de allergrootste talenten bij de Rode Duivels. Hij is ondertussen in geweldige doen in de Premier League bij Chelsea. In principe zou hij de komende jaren een van de dragende spelers en voortrekkers moeten worden op het middenveld bij de Rode Duivels. Het is dus zeker uitkijken naar wat hij kan brengen. Ik neem aan dat we hem toch een deel van de wedstrijd of misschien zelfs de twee wedstrijden kunnen bekijken.

In principe zou Romeo Lavia de komende jaren een van de dragende spelers moeten worden bij de Rode Duivels. Peter Vandenbempt

Matte Smets, die terecht met lof wordt overladen in de Jupiler Pro League, was er de vorige keer al bij, maar viel toen uit met een blessure. Die is nu fit, ik neem aan ook om te spelen. De algemene teneur is toch dat Matte Smets het potentieel heeft om op termijn een vaste plaats bij de Rode Duivels te kunnen claimen. Dan lijken de komende wedstrijden me uitstekend om het uit te proberen.

Romeo Lavia.

Klantenbinding

De Rode Duivels nemen het volgende week op tegen Italië in de Nations League, maar wat staat er nog op het spel? Mathematisch kan het nog - dat zinnetje halen we nog eens vanonder het stof - maar in principe is de kans dat België alsnog de kwartfinales haalt, piepklein geworden. Daarvoor moeten ze twee keer winnen en moeten de andere uitslagen meevallen. Het gaat er vooral om om punten te sprokkelen voor de FIFA-ranking. Dat is belangrijk met het oog op de lotingen voor de komende grote toernooien. En ook om aan klantenbinding te doen en vertrouwen op te doen om dan eventueel in het voorjaar Engeland - wie weet, ze behoren tot de mogelijkheden - partij te geven. Het is van het allergrootste belang dat België na de barragewedstrijden, die ze waarschijnlijk zullen spelen in het voorjaar, in de hoogste divisie van de Nations League blijft. Dat garandeert in principe weer topwedstrijden voor de volgende editie. Echt nog hopen dat België zich nog kan plaatsen voor de kwartfinales, lijkt me toch een utopie.

De interesse voor de Rode Duivels is na het afhaken van de Gouden Generatie toch een beetje minder met de nieuwe generatie. Peter Vandenbempt

Is klantenbinding dan nodig? De collega's van Le Soir hebben eens naar de kijkcijfers gekeken bij de nationale ploeg. We moeten vaststellen dat die drastisch gedaald zijn. Ze hebben de vergelijking gemaakt tussen de kijkcijfers in België voor de Nations League van 2019 - je zou kunnen zeggen het hoogtepunt van de Gouden Generatie - en nu. De kijkcijfers zijn met maar liefst 30 procent gedaald. Van opgeteld ongeveer 1,8 miljoen naar 1,25 miljoen. Dat is een drastische inkrimping van de kijkcijfers. Dat heeft allerlei gevolgen, ook wat sponsoring en publiciteit betreft. Daarom is het van het allergrootste belang dat de Rode Duivels aan klantenbinding doen, zoals ze eigenlijk al hebben gedaan in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Het stadion tegen Italië is alvast helemaal uitverkocht, maar de interesse voor de Rode Duivels is na het afhaken van de Gouden Generatie toch een beetje minder met de nieuwe generatie.