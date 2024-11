Belgian Cat Maxuella Lisowa-Mbaka openhartig over moeilijke periode: "Ik had een depressie"

vr 8 november 2024 10:19

Maxuella Lisowa-Mbaka bracht gisteren weer haar gekende dosis grinta op het veld in de overwinning van de Belgian Cats tegen Litouwen. Voor de jonge Belgische was het ongetwijfeld een welgekomen mentale boost, want na afloop bekende ze dat ze een moeilijke periode achter de rug heeft.

Het Sportpaleis in Antwerpen lijkt het beste naar boven te halen in Maxuella Lisowa-Mbaka. In februari schitterde de nu 23-jarige forward er al tegen Team USA op het olympisch kwalificatietoernooi en ook gisteren tegen Litouwen deed ze het uitstekend. Met onder meer 10 punten, 3 assists en 2 steals had ze een belangrijk aandeel in de overwinning. Het was voor Lisowa ook een opsteker na de Olympische Spelen, waar ze onder haar gebruikelijke niveau bleef en haar stempel niet kon drukken. Na de overwinning tegen Litouwen donderdagavond deed Lisowa, mogelijk gesterkt door haar prima individuele prestatie, een opvallende ontboezeming.

Ik heb de switch kunnen maken en ik geniet nu ook weer van het leven. Maxuella Lisowa-Mbaka

"Tot voor kort kampte ik met te weinig zelfvertrouwen, omdat ik mentaal in een heel moeilijke periode zat", klonk het openhartig. "Ik had een depressie." Of de Olympische Spelen daarvan de oorzaak waren of dat ze in Parijs al kampte met haar mentale gezondheid, liet Lisowa in het midden. Maar ze benadrukte wel dat ze die zware periode achter zich heeft kunnen laten. "Ik ben gestopt met negatief te zijn. Ik heb een switch kunnen maken. Ik besef nu dat ik het voorrecht heb om te kunnen leven van deze job. En ik geniet nu ook weer van het leven."

Nood aan een gesprek? Dan kan je 24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. Je kan ook chatten via www.tele-onthaal.be.



Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.



Zit je met donkere gedachten? Neem dan contact op met de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be.