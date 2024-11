Remco Evenepoel schiet opnieuw hoofdvogel af, Lotte Kopecky al voor 5e jaar op rij Flandrien(ne)

"Er was maar één iemand die de prijs dit jaar kon winnen."



Met die veelzeggende zin kondigde Karl Vannieuwkerke aan dat Remco Evenepoel - wie anders? - de Flandrien anno 2024 op zak stak. Een logische zege voor de Aerokogel van Schepdaal, die een wonderjaar kende.



De dubbele gouden medaille in Parijs is voor eeuwig een deel van de Belgische sportgeschiedenis. Ook de regenboogtrui in het tijdrijden staat Evenepoel weer goed. Geen Belg die aan zijn overwinningen kon tippen, dus troefde hij Tim Merlier en co. af.



Die laatste vergeet de grote man van Soudal - Quick Step niet te bedanken. "Ik ben blij met alle herinneringen die ik dit jaar maakte, met ploegmaats en jongens in de nationale ploeg. Maar vooral: met mijn familie."



"Ik wil de renners bedanken om voor mij te stemmen. Deze trofee is niet alleen dankzij mij, maar ook dankzij jullie in de zaal."



Evenepoel volgt zo sprintkanon Jasper Philipsen op.