Slippen tijdens de formatieronde en je dan nog eens parkeren in het grind: Lance Stroll is ook in Brazilië de risee

Neen, de populairste jongen van de klas zal hij nooit worden. En met zijn nieuwste stunt in Sao Paulo heeft Lance Stroll zijn bedenkelijke reputatie eigenhandig nog wat meer de dieperik ingesleurd. Waarom? Je GP al beëindigen in de formatieronde: faut le faire.

Toegegeven: de eerste zin van onze inleiding moeten we misschien meteen al corrigeren.

Een rijkeluiszoontje als Lance Stroll kan links en rechts wel in de smaak vallen, maar wie focust op de sportieve cijfers van zijn rapport, weet dat Stroll niet in de juiste klas is beland.

De 26-jarige Canadees dankt zijn zitje in de Formule 1 aan papa Lawrence Stroll. Stroll Senior is de eigenaar van Aston Martin, bezit een fortuin en gunt zijn zoon een speeltuin in de F1.

Dat hij daar eigenlijk geen recht op heeft, heeft de fils-à-papa met zijn brokkenparcours al uitvoerig bewezen. Met Sao Paulo misschien wel als dieptepunt?