Laurens Vanthoor kroont zich tot endurance-wereldkampioen, ondanks "vreselijke race"

za 2 november 2024 20:05

Laurens Vanthoor heeft aan de zijde van de Fransman Kévin Estre en de Duitser André Lotterer de wereldtitel in het FIA World Endurance Championship (WEC) veroverd. In de slotmanche van de 8 Uur van Bahrein volstond een 11e plek voor het trio van Porsche. "Dit is de mooiste dag van mijn leven", zei Vanthoor.

Het was ruim 40 jaar wachten op een opvolger voor Jacky Ickx, die zich in 1982 en 1983 twee keer tot endurance-wereldkampioen kroonde. Met Laurens Vanthoor is in Bahrein zijn kroonprins opgestaan, symbolisch ook in een Porsche. Na een regelmatig seizoen stonden Vanthoor en zijn ploegmaats in Bahrein op een zucht van de wereldtitel: een plekje in de top 8 in de slotmanche volstond om Ferrari en Toyota af te houden. Het trio van Porsche maakte het evenwel nog spannend met een 11e plek in de 8 Uur van Bahrein, het slechtste resultaat van het seizoen. Maar de uitdagers van Ferrari en Toyota eindigden nog achter Vanthoor en co, waardoor de wereldtitel binnen is. Laurens Vanthoor zat maar liefst 4 uur en 29 minuten achter het stuur, goed voor 130 rondjes.

Het is een seizoen dat we nooit zullen vergeten, behalve deze race. Laurens Vanthoor

Vanthoor, Estre en Lotterer wonnen dit seizoen tweemaal in hun Porsche 963 Hybrid N.6: tijdens de 1.812 Kilometer van Losail en de 6 Uur van Fuji. Met ook nog drie andere podiumplaatsen toonden ze zich het sterkste team van het seizoen.

Ze eindigen het seizoen met 151 punten, 35 punten meer dan de Ferrari van Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen. De Toyota van Kamui Kobayashi en de Nederlander Nyck de Vries eindigt met WK-brons.

De constructeurstitel is voor Toyota, dat de slotmanche won met Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa. Dries Vanthoor werd in de BMW van het Belgische Team WRT zesde in Bahrein

"Seizoen om nooit te vergeten"