Laurens Vanthoor staat op 8 uur van wereldtitel WEC: "Het kan beste of slechtste dag van mijn leven worden"

Een plekje in de top 8. Dat volstaat voor Laurens Vanthoor en zijn ploegmaats Kévin Estre en André Lotterer om morgen in Bahrein de titel te pakken het World Endurance Championship (WEC). "Het is onmogelijk om niet aan de titel te denken."

Krijgen we na Jacky Ickx (1982 en 1983) een tweede Belgische wereldkampioen in het endurance-racen? Laurens Vanthoor staat zaterdag in de 8 Uur van Bahrein alvast op een zucht van de wereldtitel.

Met zeges in Losail en Fuji hebben Vanthoor en zijn ploegmaats Kévin Estre en André Lotterer zich in een uitstekende positie genesteld voor de WK-slotmanche in Bahrein.

Met ook nog drie andere podiumplaatsen en een zesde plaats als zijn slechtste resultaat presteerde de Limburger met zijn teamgenoten dit seizoen heel regelmatig in de Porsche 963 Hybrid N.6.

"Het is onmogelijk om niet aan de titel te denken", blikte Vanthoor vooruit. "De omstandigheden zijn goed, maar het kampioenschap is nog lang niet afgelopen. Zaterdag kan de beste of de slechtste dag van mijn leven worden."