LA Dodgers van superster Ohtani verslaan New York Yankees en winnen 8e World Series-titel in baseball

De LA Dodgers hebben voor de achtste keer in hun clubgeschiedenis de World Series gewonnen, de finale van het MLB-seizoen in het baseball. De Dodgers van superster Shohei Ohtani wonnen de vijfde finalewedstrijd nipt van de New York Yankees, waardoor ze op een onoverbrugbare 4-1-voorsprong komen.

Voor het eerst sinds 2009 hadden de New York Yankees, het meest iconische baseballteam ter wereld, zich nog eens geplaatst voor de World Series, de finale van de Major League Baseball.

In die finale troffen de Yankees, recordkampioen met 27 titels, de LA Dodgers van superster Shohei Ohtani. De Japanner, dit seizoen goed voor een rist records, tekende vorig jaar het meest lucratieve sportcontract ooit met 700 miljoen dollar over tien jaar.

Maar wat op papier een droomfinale moest worden, draaide uit op een sisser. De Dodgers overklasten de Yankees en wonnen de eerste drie wedstrijden van het best-of-7-format. De Yankees konden woensdag een clean sweep wel vermijden door er 3-1 van te maken, maar dat bleek uitstel van executie.

In eigen huis leek New York nochtans lang op weg naar een nieuwe zege en een 3-2-stand in de finale. Maar mede door een blunder van sterspeler Aaron Judge stortten de Yankees nog helemaal in.

De Dodgers gingen op en over hun rivaal en hengelden een krappe 7-6-zege binnen, goed voor een onoverbrugbare 4-1-voorsprong. De achtste Commissioner's Trophy voor de Dodgers is zo een feit, de droogte van de Yankees houdt aan.