Tinne Gilis schenkt zichzelf leuk verjaardagscadeau met plekje in halve finales van Canadian Women's Open

Tinne Gilis mocht gisteren 27 kaarsjes uitblazen tijdens de Canadian Women's Open, een toernooi op de PSA World Tour.

En onze landgenote vierde haar verjaardag in stijl, met een 3-0-overwinning tegen de Engelse Jasmine Hutton.

"Ik ben heel tevreden over mijn match", sprak Gilis, het 2e reekshoofd in Toronto. "Ik speelde onlangs al tegen haar in Qatar (ook toen won Gilis, red) en uit die match heb ik veel geleerd. Ik ben heel blij met hoe ik me aan mijn wedstrijdplan gehouden heb."

"Ik heb dat ik in zo'n toernooi als dit veel beter speel. Het publiek geeft heel veel energie. Het is een heel aangename sfeer om in te spelen. Dat heeft me vandaag zeker geholpen op het veld."

Gilis neemt het in de halve finales op tegen Tesni Murphy uit Wales. Nele Gilis, die sinds haar huwelijk met de Nieuw-Zeelandse squashtopper Paul Coll als Nele Coll aantreedt in het circuit, sneuvelde eerder dit toernooi verrassend in de 2e ronde. Nele Gilis was het 1e reekshoofd in Toronto.