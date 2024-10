Na demonstratie mag het voor Red Flames niet meer misgaan tegen Oekraïne: "Dat zou blamage zijn"

Dankzij de overtuigende 5-0-zege tegen Griekenland zijn de Red Flames nog 1 halte verwijderd van het EK voetbal 2025 in Zwitserland. Onze commentatoren Eddy Demarez en Imke Courtois zagen in het Griekse tweeluik "vooral positieve dingen" en kijken vooruit naar de confrontatie met Oekraïne eind november/begin december.

Eddy Demarez: "5-0 winnen , dat hadden we eigenlijk 2 keer verwacht tegen een ploeg van dat niveau. Want Griekenland is toch wel een paar klassen minder dan de Red Flames."

Imke Courtois: "Maar dat klasseverschil hebben we pas gezien in de terugmatch. De 1e wedstrijd van de Flames was een stukje minder. In Griekenland ontbrak toen de gretigheid en de efficiëntie, zeker in de 2e helft. Gisterenavond was dat een stuk beter."

Eddy: "Argumenten die we in de interviews gehoord hebben: "Op Kreta was het een smaller en korter veld." Dat maakt het natuurlijk wel nog moeilijker om er doorheen te voetballen. Maar los daarvan moest je met zoveel kwaliteitsverschil ook die wedstrijd gewonnen hebben."

Imke: "Er zijn altijd omstandigheden die het net iets moeilijker maken. Maar je mag niet te veel excuses meer zoeken, zeker als je de aansluiting probeert te maken met de Europese top. De Flames moeten er durven voor uit te komen dat het in Griekenland collectief niet goed genoeg was."

Eddy: "Dat is ook een leerproces waar ze door moeten. Tegen ploegen waartegen ze het spel moeten maken, hebben ze het vaak moeilijk. De Flames spelen liever tegen Engeland en Nederland, waartegen ze moeten counteren. Ook tegen Oekraïne zullen ze weer tegen een muur moeten opboksen."

Imke: "De beginjaren van de Red Flames waren moeilijk en toen hebben ze vooral geleerd om in de omschakeling gevaarlijk te zijn."



"Maar in de barragewedstrijden kom je tegen landen te staan die minder sterk zijn. Die landen zakken in en vormen een blok. Dan moet je ook daar proberen tegen te winnen met de combinatie op de kleine ruimte of met voorzetten."