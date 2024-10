"Ook al schreven veel mensen ons af": Red Flames stralen (weer) vertrouwen uit na renaissance tegen Griekenland

wo 30 oktober 2024 00:09

Toch een kleine "oef". Met een vijfklapper tegen Griekenland speelden de Red Flames de twijfels van zich af. Hoewel ze het niet zullen willen toegeven, viel er toch duidelijk een ferme last van hun schouders. En zo kunnen de Belgische vrouwen met vertrouwen toeleven naar het ultieme duel met Oekraïne. "Nu even genieten, maar daarna moet de focus er weer zijn", klonk het nuchter.

Een wereld van verschil bij de Red Flames.



Na het gelijkspel van vrijdag waren er heel wat twijfels te bespeuren bij de Belgische vrouwen, maar die werden vandaag volledig van tafel geveegd. Opluchting weerklonk in de catacomben, al hield bondscoach Ives Serneels het hoofd koel. "We hadden rekening gehouden met dit parcours, dus veel druk heb ik niet gevoeld", reageerde hij. "Natuurlijk konden we niet tevreden zijn met die 0-0 in de heenwedstrijd, maar het vertrouwen bleef wel overeind omdat we altijd overwicht hadden." "Het is trouwens ook mijn taak om in zulke momenten rust uit te stralen naar mijn speelsters. Ik weet wat hun kwaliteiten zijn en dat hebben ze vandaag in de verf gezet."

Voor mij is de reactie van de ploeg vandaag het belangrijkste. Bondscoach Ives Serneels

Eind goed, al goed: de Red Flames mogen al beginnen uit te kijken naar een nieuwe kans (tegen Oekraïne) om zich alsnog te kwalificeren voor het EK.

"Maar we hebben nooit aan onze eigen kracht getwijfeld", vertelt ook topschutter Tessa Wullaert. "Er waren veel mensen die ons afschreven na de eerste wedstrijd, maar we hebben nooit gepanikeerd."

"In Griekenland zat het niet mee, op een groter veld hebben we het nu volwassen geklaard. Onze verdediging verdient een grote pluim, want we hebben niets weggegeven."



Vooral het verschil aan intensiteit viel op. In Griekenland leken de Flames wel makke lammetjes, nu stak het vuur vanaf minuut één aan de lont.



"Voor mij was het in in Griekenland geen probleem aan intensiteit. Nu kregen de Grieken het door ons hoge baltempo gewoon niet meer belopen, dan creëren wij makkelijker kansen."

Volwassen vervolg