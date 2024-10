En dat is 85! Tessa Wullaert klimt op gelijke (en eenzame) hoogte met Lukaku in Belgische topschutterstand

wo 30 oktober 2024 00:41

Een avond met een bijzonder gouden randje. Tessa Wullaert had na haar knalprestatie tegen Griekenland maar liefst 3 redenen om te vieren: de zege, het doorstoten in de EK-kwalificaties en een bijzonder record. Met haar 84e en 85e doelpunt in het Belgische shirt evenaarde ze het doelpuntenrecord van Romelu Lukaku als international. Niemand deed ooit al beter.

Het gewicht van de natie? Daar zijn sterke schouders voor nodig.



Wees maar zeker dat die van Tessa Wullaert van staalhard beton zijn. Net als haar collega bij de Rode Duivels Romelu Lukaku komt ook zij na iedere interland onder een vergrootglas te liggen.



Een reputatie die ze zélf heeft opgebouwd. Want haar honger naar goals is onstilbaar.



Toen ze 4 wedstrijden op een rij niet kon scoren voor de Flames, leek het even of er zand in de motor zat. Maar de schaarse criticasters zingen na vanavond alweer een toontje lager.

Tegen Griekenland antwoordde ze niet met één, maar wel met twee doelpunten: haar 84e en 85e in het shirt van de Flames.

Ik twijfel nooit aan mezelf. Wanneer ik kansen krijg, zal ik altijd mijn doelpunten maken. Tessa Wullaert

En wat blijkt: de aanvalster heeft er zo opnieuw een opmerkelijk record bij.



Samen met Big Rom heeft ze nu officieel het strafste vizier der Belgen. Om de twee toch van elkaar te onderscheiden: Wullaert had er 135 wedstrijden voor nodig, Lukaku slechts 119.



Van een prestigestrijd gesproken. Al is die voor haar van minder belang.



"Ik ben altijd meer tevreden met een zege dan met een eigen doelpunt. Als het alle twee lukt, ben ik heel blij natuurlijk. Ik twijfel nooit aan mezelf: als ik kansen krijg, zal ik altijd doelpunten maken", vertelde Wullaert vol vertrouwen na de winst tegen Griekenland.



Nog een parallel met Lukaku dan maar? Het geloof in eigen kunnen.



Ongetwijfeld kijkt ze nu al vol uit naar de beslissende barragewedstrijd tegen Oekraïne, waar ze haar "concurrent" (voor even?) achter haar kan laten.