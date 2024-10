Italiaans skitalent Matilde Lorenzi (19) overlijdt na zware val op training

De Italiaanse en internationale skiwereld is in rouw om Matilde Lorenzi, een lid van het Italiaanse seniorenteam in het alpineskiën. De 19-jarige skiester kwam gisteren zwaar ten val op training in Val Senales (Zuid-Tirol). Ze werd met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis van Bolzano, waar ze overleden is.

Lorenzi lag als topsporter onder contract bij het Italiaanse leger. De omstandigheden van de val in het noordoosten van Italië werden niet gespecifieerd door de Italiaanse skibond en het Italiaanse leger.



Volgens lokale media verloor de tiener de controle over haar ski's en viel ze hard op haar hoofd op de ijzige piste.



Het leger biedt de naasten van "korporaal Lorenzi de diepste betuigingen van medeleven aan na een tragisch ongeval op training".



De specialiste van de snelheidsnummers werd in maart van dit jaar Italiaans kampioene super-G. Op het WK voor junioren in het Franse Chatel werd ze zesde in de afdaling en achtste in de super-G.