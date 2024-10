Max Verstappen laat zich niet kennen na zware tijdstraf: "Ik ga er niet om huilen"

Max Verstappen was na de GP Formule 1 van Mexico de kop van Jut. Na zijn duels met Lando Norris kreeg hij een dubbele tijdstraf aangesmeerd. "Het maakt niet uit of ik akkoord ga met de straffen of niet", reageerde de Nederlander.

De Grote Prijs van Mexico was er een om snel te vergeten voor Max Verstappen: de Nederlander stak zijn ellebogen uit bij het duel met Lando Norris en kreeg daarvoor een dubbele tijdstraf, 20 seconden in totaal.

"Twintig seconden vind ik erg veel", reageerde Verstappen. "Lando en ik hebben elkaar niet geraakt. Voor mij waren het gewoon stevige duels, maar ik ga er niet om huilen."

"Vorige week in Austin (toen kreeg Norris een tijdstraf na een duel met Verstappen) was het blijkbaar wel goed, nu krijg ik 20 seconden straf. Uiteindelijk maakt het niet uit of ik akkoord ga met de straf of niet, het resultaat blijft hetzelfde."