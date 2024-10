Chaos in CrossCup: blunderende jury laat atletes ronde te weinig lopen in Roeselare

De lange cross bij de vrouwen is helemaal in het honderd gelopen tijdens de CrossCup in Roeselare. De jury liet de atletes een ronde te weinig lopen met pure chaos tot gevolg. Verschillende atletes overwegen een klacht in te dienen.

De Britse Jessica Gibbon kwam als eerste over de finish van deze bizarre cross. Op 2 en 3 eindigden de Nederlanders Ineke van Koldam en Jasmijn Lau. Beste Belgische was Roxane Cleppe op de 4e plaats, voor Victoria Warpy en Eline Dalemans. Die laatste was furieus omdat ze uitging van een ronde extra. Verschillende atletes overwegen om een klacht in te dienen.

De ene atlete vertrouwde blind op de telling van de jury en zette een eindsprint in, de andere hield nog krachten achter de hand voor de laatste ronde - die er nooit kwam. Het waren vreemde taferelen in de CrossCup in Roeselare. De jury had zich een ronde vergist, waardoor de atletes een ronde (2 km) minder moesten lopen dan voorzien.

Bij de mannen ging Ruben Querinjean met de bloemen aan de haal.



Querinjean, die over de Belgische nationaliteit beschikt maar internationaal voor Luxemburg uitkomt, toonde zich in de laatste hectometers de sterkste. Hij wordt ook de nieuwe leider in het CrossCup-klassement.



De tot Belg genaturaliseerde Eritreeër Daniel Fagi was een verrassende tweede in Roeselare. De Brit James Kingston vervolledigde het podium, gevolgd door derde Belg Guillaume Grimard.



Opvallend: toen de atleten na de wedstrijd hun GPS-horloge checkten, stond er anderhalve kilometer te weinig op.



Volgens hun horloges hadden ze 6 kilometer gelopen, terwijl de totale afstand normaal gezien 7,6 kilometer moest zijn. Nochtans liepen de mannen, in tegenstelling de vrouwen, wel het aantal voorziene rondes.



De volgende manche van de CrossCup staat op 17 november op het programma met het BK veldlopen in Hulshout. Die wedstrijd geldt als selectiecross voor het EK drie weken later in het Turkse Antalya. De eerste vier van Hulshout mogen richting Turkije.