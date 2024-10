Van verdwenen zand tot 0 verkochte tickets: wat je moet weten over nieuwe tv-cross in Heerderstrand

vr 25 oktober 2024 08:46

Zaterdag trekt de veldritkaravaan naar het Nederlandse plekje Heerde, een naam die vrij nieuw in de oren klinkt bij de crossvolgers. Maar het heeft veel ingrediënten om uit te groeien tot een veldritklassieker.

"Het lijkt een beetje op de cross in Mol, maar dan in Nederland."

Veldritdier Paul Herygers liet zich tijdens de vorige veldritten op tv al enthousiast uit over de zandcross in Heerderstrand, de nieuwste Exact Cross op de veldritkalender.



Net als in Mol zullen de veldrijders zaterdag ook in Heerderstrand langs een recreatieplas klieven. "Het zand langs het strand is hard en goed berijdbaar. Maar op de andere stroken is het zand speciaal", prikkelt koersdirecteur Bert Jan Hamer onze nieuwsgierigheid.



"Waarom speciaal? Het is lastig om lang door het zand te rijden, omdat het wel vrij droog is aan de bovenkant maar iets dieper is het zand vrij vochtig. We noemen het hier "werkzand", je moet werken om erdoor te geraken." "Maar ondanks het zand zal het een snelle cross worden", voorspelt Hamer, die meegeeft dat elke ronde (van 2,9 km) ongeveer uit een kwart aan zandstroken bestaat.

Als je naar foto's van 5 jaar geleden kijkt, zie je dat er 20 meter zand is verdwenen. Bert Jan Hamer (koersdirecteur in Heerderstrand)

Opvallend: de parcoursbouwer heeft de omloop wat moeten verleggen, omdat de waterstand van de recreatieplas te hoog is.



"Als je naar foto's van onze cross van 5 jaar geleden kijkt, zal je zien dat er 20 meter zand is verdwenen", legt Hamer uit.



"In Nederland is het grondwater door het beleid bewust hoger gebracht. Daardoor is de waterspiegel van onze plas gestegen." De waterplas zelf ontstond trouwens jaren geleden nadat er zand uitgegraven was om een snelweg aan te leggen en het bijhorende viaduct op te hogen.

Het kaartje met het parcours.

Een historie met Worst en een piepkuiken

In Heerderstrand zijn ze trouwens niet aan hun proefstuk toe. Vijf jaar geleden vond de eerste editie plaats, toen nog een nationale cross.



"Ik herinner me dat er toen in onze juniorencross een zekere Fem van Empel meereed", lacht Hamer.



Van Empel was toen net gestopt met voetballen en kwam al een paar keer piepen in het veld. "Ze heeft hier toen niet gewonnen, maar eindigde wel 4e." "Fem was toen nog niet de kampioene die ze nu is, maar ze was wel al gewoon goed." Voor die eerste editie kreeg Hamer bij de parcoursopbouw ook hulp van de toenmalige Europese kampioene: Annemarie Worst.



"Worst woonde toen nog niet in België, maar in Nunspeet, hier niet zo ver vandaan. Op een regenachtige woensdag hebben we samen het parcours uitgezet."

Annemarie Worst bouwde in 2019 mee het parcours.

Gratis entree

In tegenstelling tot andere bekende veldritten in Nederland moet de Belgische crossfan een eind rijden om Heerde en zijn plas te bereiken.



"Vanuit Antwerpen is het ongeveer 2,5 uur rijden", berekende Hamer.



"Heerde ligt ongeveer ter hoogte van Apeldoorn en Arnhem. Dat is nog in Midden-Nederland. Het is een gemakkelijke reisroute, want het ligt aan de snelweg."

Wanneer we vragen hoeveel tickets er al verkocht zijn voor zaterdag, krijgen we een verrassend antwoord: "0 tickets."



"Hoe dat komt? Omdat de entree gratis is. Er zijn mensen die zeggen dat we hartstikke gek zijn."



"Maar we hebben deze cross opgericht vanuit de liefde voor het veldrijden. We willen een mooi publiek bereiken. Het innen van entreegeld is niet onze eerste gedachte."

Mooi deelnemersveld

Het deelnemersveld van de eerste Exact-editie van de cross in Heerderstrand oogt mooi.



Bij de mannen viert Eli Iserbyt zijn rentree na een weekje op de strafbank. Ook zandspecialisten Laurens Sweeck en Niels Vandeputte (vorig jaar winnaar in Heerderstrand) maken de rit naar Nederland.



Bij de vrouwen voert Ceylin del Carmen Alvarado het pak. Ook Sanne Cant komt in haar afscheidswinter proeven van het speciale zand in Nederland.



"We hadden er graag nog een extra Nederlandse topper bijgehad met Lars van der Haar. Hij woont hier in de buurt, op zo'n drie kwartier rijden. Maar met Overijse, de Koppenberg en het EK heeft hij al een druk programma voor de boeg."



Een emotioneel moment

Rest nog de vraag welke ambities de organisatie in Heerde heeft met haar cross aan de waterplas?



"Er is ons al eens gevraagd om hier een Nederlands kampioenschap te rijden. Maar dat willen we niet, want dat is begin januari en dan is het koud", lacht Hamer.



"Dit is onze eerste editie als Exact Cross en er is niet per se een langetermijndoelstelling."



Hamer hoopt zaterdag vooral een enthousiast publiek te zien, veilige crossen en mooie winnaars zoals vorig jaar toen zijn poulain Manon Bakker won. "Dat was een emotioneel moment, omdat ik al jaren de trainer ben van Manon. Die editie was extra emotioneel omdat het de eerste keer was dat we de cross moesten organiseren zonder mijn vader (die vorig jaar overleden is)."



"Het zou supergaaf als Manon zaterdag weer een mooie cross rijdt."

Manon Bakker won vorig jaar bij de vrouwen.

