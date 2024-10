EK baseball komt in 2025 naar Antwerpen, ook Nederland en Italië gastland

De Red Hawks, onze nationale baseballploeg, kunnen volgend jaar in september in eigen land de groepsfase van het EK afwerken. De Europese bond heeft België, Nederland en Italië aangewezen als noodoplossing om het EK van 2025 te organiseren. Het EK was in Israël gepland, maar door de oorlog gaat die organisatie niet door.

Het is voor het eerst dat de WBSC-Europe een EK in 3 landen houdt. De Groepen A en B spelen in Rotterdam, Groep C in Milaan en Groep D in Borgerhout.



Belgisch bondspreses Ludo Peeters is heel tevreden. Het is van 1967 geleden dat België nog eens een echt EK ontving. "Omdat Israël wegviel en Nederland maar de helft kon overnemen, heeft WBSC-Europe ons gevraagd om een oplossing te vinden."



"Die kans konden we als België niet laten liggen. Een heel EK organiseren is voor ons Belgenlandje niet mogelijk, daarvoor ontbreken de middelen. Maar dit is een golden opportunity, we moeten ook wat risico's durven te nemen. Dat heeft goed uitgepakt."



Na de groepsfase gaan de beste 12 Europese landenteams door naar Rotterdam voor de finalewedstrijden. De plaatsingswedstrijden worden in Borgerhout afgewerkt.