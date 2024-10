Engeland heeft een nieuwe bondscoach te pakken: Thomas Tuchel volgt Southgate op

Witte rook in Engeland. Enkele maanden na het afscheid van Gareth Southgate hebben de Three Lions volgens verschillende media een nieuwe bondscoach. Thomas Tuchel krijgt de sleutels in handen. Vorig seizoen was hij nog actief bij Bayern München.

Het rijtje topfuncties van Thomas Tuchel wordt nog wat langer. Na Dortmund, Chelsea, Paris Saint-Germain en Bayern München krijgt de Duitser nu de Engelse nationale ploeg onder zijn hoede.

Opmerkelijk, want zijn passage bij Bayern was geen groot succes. De Rekordmeister pakte vorig seizoen geen enkele prijs onder leiding van Tuchel.

Maar over het Kanaal verzamelde hij uiteraard wel de nodige faam. In 2021 leidde hij Chelsea naar de eindzege in de Champions League.

En dus oordeelde de Britse voetbalbond volgens verschillende media dat de 51-jarige coach de geknipte man is voor de job. Hij moet Gareth Southgate doen vergeten. Die laatste werd geregeld verguisd doorhet publiek, maar leidde Engeland wel naar 2 EK-finales.

Afgelopen zomer zwaaide Southgate af, in de tussentijd nam Lee Carsley over. Nu krijgt een buitenlander nog eens de controle. Tuchel is na Sven-Goran Eriksson en Fabio Capello nog maar de derde niet-Britse bondscoach van de Engelse nationale ploeg.