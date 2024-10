FOTO - Orkaan Milton houdt lelijk huis en blaast dak van baseballstadion weg

In Florida is de schade na de doortocht van orkaan Milton aanzienlijk. Ondanks dat de orkaan minder krachtig bleek dan vooraf werd voorspeld, teistert de natuurramp miljoenen Amerikanen. Ook baseballclub Tampa Bay Rays werd zwaar getroffen: het dak van hun stadion werd door de orkaan weggeblazen. Bekijk de ravage na de storm hieronder.

Tropicana Field is de thuisbasis van Tampa Bay Rays, een baseballclub in Saint-Petersburg in Florida. Het stadion kreeg het woensdag zwaar te verduren bij de doortocht van orkaan Milton.

De orkaan was allesbehalve mild voor de Amerikaanse infrastructuur. Miljoenen gezinnen zijn getroffen en de wind graaide ook het koepeldak van het stadion grotendeels mee.

Ironisch genoeg werd het stadion momenteel gebruikt om onderdak te bieden aan hulpverleners tijdens de orkaan. Gelukkig vielen er geen gewonden bij dit incident.