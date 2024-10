"Natuurlijk mis ik het": Thibaut Courtois spreekt voor het eerst over afscheid bij Duivels, waar hij hoopt op "mooi afscheid"

vr 11 oktober 2024 18:02

Niet voor de Nations League met de Duivels, wel voor zijn familie en enkele plichtplegingen. Thibaut Courtois is deze week toch gewoon aanwezig in België en opende vandaag een Red Court als ambassadeur. Hij sprak er voor het eerst over zijn afscheid bij de nationale ploeg. "Natuurlijk mis ik het, maar op dit moment is het een afgesloten hoofdstuk", klonk het.

Een interlandperiode zonder Thibaut Courtois is al even een realiteit bij de Rode Duivels. Toch was de voormalige nummer één van België vandaag in het land. In eerste instantie om zijn familie te bezoeken, maar ook in het kader van de opening van een Red Court in zijn thuishaven Bilzen. "Het is heel bijzonder voor mij", vertelde Courtois, die als kind in de buurt van de site woonde en er vaak voetbalde. "Ik heb hier mooie momenten beleefd. Het is dan ook belangrijk dat kinderen ruimte hebben om te spelen, niet iedereen heeft de luxe van een grote tuin."

Je voelt wel dat je lichaam beter kan herstellen in deze periode. Tibaut Courtois

Al voelde het ook voor de doelman apart dat hij in deze periode niet langer naar België afreist om deel uit te maken van de nationale ploeg.

"Hoe ik me daarbij voel? Enerzijds is het goed dat je lichaam nu wat kan rusten", vertelt de doelman, die momenteel kampt met een kleine blessure. "Normaal ben ik volgende week terug, maar ik voel nu ook dat je beter kan herstellen van dergelijke kwaaltjes bijvoorbeeld." "Ik ben ook niet de enige die dit voelt, denk ik. Op zich is het aantal wedstrijden geen probleem. Maar als je kijkt naar welke matchen je nu moet spelen met de nationale ploeg ... Frankrijk en Italië zijn toch toppers waar je 100% fit moet zijn. Vroeger had je meer oefenmatchen, maar die vallen nu weg."

Samen met Julie Biesmans opende Courtois het court.