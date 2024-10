Team van Sven Nys neemt vanaf 2025 afscheid van Trek als naamsponsor: "Blij met Glowi als Belgische partner"

Zeg vanaf 1 januari 2025 niet langer Baloise Trek Lions tegen het team van Sven Nys. De veldritformatie moest op zoek naar een nieuwe naamsponsor nadat Trek die rol niet meer op zich wilde nemen. "Eindelijk mag ik Glowi aankondigen", vertelde Nys vandaag verheugd. "We zijn erg blij met een Belgische groep die in ons verhaal gelooft."

Fietsen levert het merk de komende jaren nog wel, maar zijn naam verleent Trek vanaf 1 januari niet meer aan Baloise - Trek Lions.

Dat nieuws wist Sven Nys al een tijdje. Vandaag bij zijn ploegvoorstelling mocht hij "eindelijk" de vervanger aankondigen.

Het Limburgse bedrijf Glowi - dat onder meer wortels heeft als poetsbureau, dienstenchequebedrijf en in de HR actief is - wordt vanaf dan opgenomen in de naam.

"Wij zijn erg blij dat een Belgische groep als Glowi mee in ons verhaal stapt en gelooft in de waarde die het veldrijden kan hebben voor hun naamsbekendheid. Vandaag is de sport nog onbekend terrein voor hen, maar zij willen er alles aan doen om dit snel te veranderen", deelt Nys.

Ook CEO Elly Huysmans is opgetogen: "De naamsbekendheid van de Glowi-groep vergroten via deze sportsponsoring en ons diversificatie-verhaal brengen zijn primordiaal."

"Daarnaast hebben we met Het Poetsbureau en Easy Life een enorme uitdaging om steeds nieuwe huishoudhulpen te rekruteren en velen van hen gebruiken de fiets. De fietsopleiding en de Sven Nys Academy sluiten hier perfect op aan."

Begin alvast te wennen aan de naam Baloise - Glowi Lions.