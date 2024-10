Einde van klassieke "Out!" op Wimbledon: ook grastoernooi vervangt lijnrechters door technologie

Een computer zal voortaan bepalen of een bal in of out is op Wimbledon. Live Electronic Line Calling is een digitaal systeem van lijnbewaking dat het pad van de bal minutieus bestudeert.

"Na het bekijken van de resultaten van de tests die dit jaar zijn uitgevoerd, vinden we dat de technologie voldoende robuust is en dat de tijd rijp is om deze belangrijke stap te zetten in het streven naar maximale nauwkeurigheid in onze arbitrage", zegt Sally Bolton, de baas van de All England Club, waar het grasgrandslam georganiseerd wordt.

De technologie wordt al op grote schaal gebruikt in het tennis, onder andere op de Australian Open en de US Open. Roland Garros blijft daardoor als enige grandslamtoernooi over, dat nog gebruik maakt van menselijke lijnrechters.

"Voor de spelers zal het dezelfde omstandigheden bieden waaronder ze tijdens een aantal andere toernooien in het tenniscircuit hebben gespeeld", klinkt het nog. Maar wat met de legendarische lijnrechters?

"We nemen gewoon onze verantwoordelijkheid om een balans te vinden tussen traditie en innovatie op Wimbledon heel serieus. Lijnrechters spelen al vele decennia een centrale rol in onze arbitrage-opstelling en we erkennen hun waardevolle bijdrage en bedanken hen voor hun inzet."