Bert Dhont stapt op bij rode lantaarn Zulte Waregem in Women Super League: "Te druk met werk naast voetbal"

Bert Dhont was sinds dit seizoen coach van Zulte Waregem. Het was zijn eerste job in het vrouwenvoetbal na 2 twee opdrachten in de lagere mannenklassen.



De start van de competitie was niet goed met 5 nederlagen: 0 op 15. Maar het sportieve gaf niet de doorslag.



De club maakte vandaag bekend dat Dhont stopt door extrasportieve redenen. "Na diepgaande en intensieve gesprekken gaf Bert Dhont, hoofdcoach bij onze Essevee Women, vandaag aan om de samenwerking met Zulte Waregem te beëindigen."



"Bert is een coach die zich telkens voor 100 procent wil inzetten. Op vandaag is dit fysiek en mentaal niet haalbaar met Bert zijn huidige werkfunctie naast het voetbal."



"Daardoor neemt hij met spijt in het hart afscheid. Hij wil alle speelsters, stafleden en clubmedewerkers bedanken voor het vertrouwen en de inzet van de voorbije maanden."



"Essevee heeft respect voor deze beslissing en gaat in de komende dagen op zoek naar een vervanger." De overige stafleden nemen voorlopig de dagelijkse werking over.