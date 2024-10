Wie is nu leider bij Rode Duivels? "Verwacht dat Youri Tielemans die rol zal opnemen", meent Maxim De Cuyper

di 8 oktober 2024 19:49

Flankverdediger Maxim De Cuyper heeft vandaag met de pers gesproken in de aanloop naar de Nations League-wedstrijden met de Rode Duivels. De speler van Club Brugge is enthousiast om er weer bij te kunnen zijn. "Ik heb veel goesting", klonk het hongerig. "Maar het is de trainer die beslist of ik speel."

Het belooft een zwaar tweeluik te worden voor de Rode Duivels in de Nations League, met eerst Italië en daarna Frankrijk. Maxim De Cuyper kijkt ernaar uit. "Voor zulke wedstrijden doe je het. Voor een jonge spelers als ik is het een mooie kans om dit te mogen meemaken", vertelt de linksachter. "Op papier zijn Italië en Frankrijk misschien sterker, maar ik denk dat we moeten uitgaan van onze eigen sterktes. We moeten vol geloven in onszelf, anders kunnen we er beter niet aan beginnen." Met welk gevoel is De Cuyper naar de nationale ploeg afgezakt, na enkele wisselvallige weken met blauw-zwart? "Met veel goesting", klinkt het overtuigd. "Ik ben blij om hier een weekje te kunnen zijn en het hoofd te kunnen leegmaken van het clubvoetbal."

Youri Tielemans kan de leidersrol wel op zich nemen en ik verwacht ook dat hij dat wel zal doen. Maxim De Cuyper

Op de persbabbel vertelde De Cuyper dat hij zich comfortabel voelt als linksback in een viermansdefensie en als wingback in een verdediging met drie jongens centraal achterin. Hoopt hij in een van die rollen te kunnen spelen de komende wedstrijden? "Het is de trainer die daarover beslist. Hij heeft verschillende opties. Arthur Theate kan ook op die positie spelen en ook Timothy Castagne heeft al vaak op links gespeeld." Ontbreekt het deze selectie, zonder Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne, niet wat aan natuurlijk leiderschap? "Er zijn genoeg spelers die al even meedraaien", countert De Cuyper, die minstens één speler ziet die de ploeg op sleeptouw kan nemen.

Druk is er altijd, ook bij onze club. Dus dat zijn we wel gewoon. Maxim De Cuyper