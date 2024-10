Nico "dé scheur" Berckmans, cultheld uit Man bijt hond, op 55-jarige leeftijd overleden

Droevig nieuws uit de Kempen. Mountainbiker en veldrijder Nico Berckmans is op 55-jarige leeftijd overleden. De Kempenaar boekte mooie successen in onder meer het marathonmountainbiken, maar vergaarde vooral ongewild roem met een zege waarbij hij iets te veel bloot gaf.

Nico Berckmans reed in de jaren 90 in het veldritpeloton met Sven Nys en Bart Wellens, maar kon nooit dezelfde hoge toppen scheren. Af en toe prijkte de Kempenaar eens in de top 10.

Vooral in zijn nadagen kreeg Berckmans een cultstatus. Zo werd hij in 2011 wereldkampioen veldrijden bij de Masters in Mol. Toch vergaarde hij vooral roem op zijn mountainbike met een markante finishfoto.

Op het BK mountainbike marathon maakte Nico Berckmans in 2010 zijn rol als topfavoriet bij de Masters met verve waar. Toch liep het nog bijna mis in de laatste afdaling.

Bij een val over zijn stuur scheurde zijn broek en kwam alles bloot te liggen. Toch ging hij door tot op de meet, waar hij zijn handen zelfs in de lucht stak. "Zijn mannelijkheid hing uit zijn broek", was de samenvatting in Man bijt hond.

Berckmans was na zijn actieve carrière als ploegleider aan de slag bij het jeugdteam Acrog-Tormans Balen BC. "In de hemel rijdt ondertussen een heel peloton van jonge, te vroeg overleden renners. Dit team heeft er met Nico een ongelooflijk geëngageerde begeleider bijgekregen", klinkt het daar.